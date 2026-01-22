Mỹ có thể chi 1 triệu USD cho mỗi người dân Greenland để đồng ý sáp nhập?

Những ngôi nhà phủ tuyết ở Greenland (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/1 cho biết ông đã đạt được sự thống nhất về khuôn khổ của một thỏa thuận trong tương lai liên quan đến việc kiểm soát Greenland. Theo báo Daily Mail (Anh), ông dự định sẽ đề nghị chi tiền cho cư dân trên hòn đảo này để đổi lấy việc họ đồng ý sáp nhập vào Mỹ.

Theo Daily Mail, Tổng thống Trump đang cân nhắc đề nghị chi cho mỗi cư dân Greenland (dân số khoảng 57.000 người) 1 triệu USD nếu họ bỏ phiếu đồng ý sáp nhập vào Mỹ.

Cả Nhà Trắng, chính quyền Đan Mạch và Greenland đều chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, Independent đưa tin, các quan chức Mỹ, bao gồm trợ lý Nhà Trắng, đã thảo luận về việc gửi các khoản tiền trả một lần cho người dân Greenland, dao động từ 10.000 USD đến 100.000 USD mỗi người, nhằm thuyết phục họ ủng hộ việc sáp nhập.

Một nguồn tin tiết lộ ý tưởng chi trả tiền một lần không phải là mới, nhưng các cuộc thảo luận về vấn đề này gần đây đã trở nên nghiêm túc hơn. Một nguồn tin khác cho hay, chính quyền Tổng thống Donald Trump hy vọng tận dụng đà tâm lý từ việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào đầu tháng này.

Nguồn tin cho biết ý tưởng trả tiền trực tiếp cho cư dân Greenland là một cách giải thích cho việc Mỹ có thể tìm cách “mua” hòn đảo với khoảng 57.000 dân này như thế nào, bất chấp việc Đan Mạch và Greenland tuyên bố hòn đảo không phải để bán.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt từng tuyên bố, phương án mua Greenland đang được “Tổng thống và nhóm an ninh quốc gia của ông tích cực thảo luận”.

Tổng thống Trump hôm 21/1 tuyên bố ông đã xây dựng được một thỏa thuận khung có thể đáp ứng các yêu cầu của ông liên quan tới Greenland.

Ông Trump cũng cho biết thỏa thuận mà ông đã thảo luận với Tổng thư ký NATO đồng nghĩa với việc ông sẽ không còn áp đặt các mức thuế mới đối với các quốc gia châu Âu từng phản đối tham vọng của ông nhằm sáp nhập Greenland vào Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ mô tả thỏa thuận là “vô thời hạn”, cho rằng đây là một thỏa thuận mà mọi bên đều hài lòng, đồng thời đáp ứng các yêu cầu của ông về việc kiểm soát Greenland.

Theo truyền thông Mỹ, các sĩ quan quân sự NATO đã thảo luận về một thỏa thuận, theo đó Đan Mạch sẽ nhượng lại một số khu vực nhỏ trên lãnh thổ Greenland cho Mỹ, nơi Washington có thể xây dựng các căn cứ quân sự.

New York Times đưa tin, các quan chức đã so sánh đề xuất này với các căn cứ quân sự của Anh tại Síp, vốn được coi là các lãnh thổ có chủ quyền của Anh.

Tổng thống Trump đã dịu giọng hơn trong lập trường về việc kiểm soát Greenland bằng vũ lực, khi tuyên bố ông muốn đàm phán ngay lập tức.

Ông mô tả đó là một “yêu cầu nhỏ”, hoàn toàn vì an ninh quốc gia, và không liên quan đến việc tiếp cận các mỏ đất hiếm của Greenland, nguồn tài nguyên then chốt để vận hành nền kinh tế và có ý nghĩa sống còn đối với việc duy trì vị thế thống lĩnh của Mỹ trước Trung Quốc.

Ông cũng lập luận rằng chỉ có Mỹ mới có thể “bảo vệ và phát triển Greenland”.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 22/1 cho biết Đan Mạch và Greenland sẽ tiếp tục tham gia đối thoại mang tính xây dựng về an ninh ở Bắc Cực, với điều kiện là điều này được thực hiện trên cơ sở tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch.

Bà Frederiksen cho biết NATO hoàn toàn nhận thức được lập trường của Đan Mạch, và bà đã được thông báo rằng các cuộc đàm phán của Tổng thư ký NATO với Tổng thống Mỹ không liên quan đến chủ quyền của Đan Mạch.

“An ninh ở Bắc Cực là vấn đề của toàn bộ liên minh NATO. Do đó, việc vấn đề này được thảo luận giữa Tổng thư ký NATO và Tổng thống Mỹ là điều tốt và tự nhiên”, bà Frederiksen nói.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen nhiều lần bác bỏ lập luận của chính quyền Tổng thống Trump rằng Mỹ cần phải thâu tóm hòn đảo này. Trong khi đó, các cuộc thăm dò cho thấy đa số người dân Greenland phản đối việc Mỹ tiếp quản hòn đảo.