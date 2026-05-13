Mỹ có thể chấm dứt ngừng bắn, nối lại tấn công Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ (Bộ trưởng Chiến tranh) Pete Hegseth ngày 12/5 tuyên bố Mỹ có thể chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng và nối lại các cuộc tấn công vào Iran.

"Hoặc chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận, hoặc họ sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Dù bằng cách nào, chúng ta cũng sẽ giành chiến thắng", Tổng thống Trump nói với các phóng viên ở Washington khi ông chuẩn bị đến Bắc Kinh và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong khi đó, Bộ trưởng Hegseth phát biểu tại một phiên điều trần của Quốc hội rằng: "Chúng tôi có kế hoạch leo thang nếu cần thiết. Chúng tôi có kế hoạch rút lui nếu cần thiết. Chúng tôi có kế hoạch chuyển giao các nguồn lực”.

Các yêu cầu của Iran để chấm dứt xung đột bao gồm bồi thường chiến tranh, công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz và chấm dứt các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Tổng thống Trump bác bỏ lập trường của Iran, đồng thời cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn đang “trong tình trạng nguy kịch”.

Các nhà phân tích nhận định, việc trả tiền bồi thường và công nhận quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz gần như chắc chắn sẽ không khả thi đối với chính quyền Tổng thống Trump. Trong khi đó, việc chấm dứt các lệnh trừng phạt sẽ chỉ được xem xét nếu Iran sẵn sàng nhượng bộ lớn về chương trình hạt nhân của nước này.

Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn ngày càng mong manh, cả hai bên đều đưa ra những tuyên bố cứng rắn.

Người phát ngôn của Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, ông Ebrahim Rezaei, cảnh báo Iran có thể làm giàu uranium đến độ tinh khiết 90%, mức độ được coi là cấp độ vũ khí, nếu bị tấn công một lần nữa.

Trong khi đó, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ ủng hộ mục tiêu của ông là đảm bảo Iran không thể phát triển vũ khí hạt nhân. Ông cũng để ngỏ khả năng xung đột sẽ sớm kết thúc và eo biển Hormuz sẽ sớm mở cửa trở lại.

“Ngay khi cuộc chiến kết thúc, điều này sẽ không còn lâu nữa, các bạn sẽ thấy giá dầu giảm”, ông Trump nói với các phóng viên.

Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Trump ngày càng thất vọng với cách Iran xử lý các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, và một số phụ tá của nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đang nghiêm túc xem xét việc nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran trong những tuần gần đây.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Trump ngày càng mất kiên nhẫn với việc eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa, cũng như sự chia rẽ trong ban lãnh đạo Iran khiến họ không thể đưa ra những nhượng bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán hạt nhân.

Phản hồi mới nhất từ ​​Iran đối với đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra, mà ông Trump cho là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, đã khiến một số quan chức đặt câu hỏi liệu Tehran có sẵn sàng duy trì một lập trường đàm phán nghiêm túc hay không.

Một số quan chức, bao gồm các quan chức Lầu Năm Góc, đã ủng hộ cách tiếp cận quyết liệt hơn nhằm gây áp lực buộc Iran phải ngồi vào bàn đàm phán - bao gồm cả các cuộc tấn công có mục tiêu nhằm làm suy yếu hơn nữa vị thế của Tehran. Trong khi đó, những quan chức khác vẫn thúc đẩy cơ hội đàm phán ngoại giao.

Theo một số nguồn tin, bất kỳ quyết định tái khởi động cuộc chiến nào nhằm vào Iran cuối cùng đều phụ thuộc vào Tổng thống Trump