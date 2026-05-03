Mỹ cắt giảm lực lượng ở châu Âu, NATO phản ứng

Binh sĩ Mỹ tại Đức (Ảnh: AFP).

Mỹ cắt giảm lực lượng ở châu Âu

"Chúng tôi sẽ cắt giảm mạnh tay và chúng tôi sẽ cắt giảm nhiều hơn con số 5.000", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên ngày 2/5.

Bình luận của ông Trump được đưa ra gần một ngày sau khi Lầu Năm Góc thông báo Mỹ sẽ rút khoảng 5.000 quân tại Đức trong vòng 6 đến 12 tháng tới, sau một "đợt đánh giá kỹ lưỡng về vị thế lực lượng Mỹ tại châu Âu”.

Các quan chức Mỹ cho hay, một lữ đoàn chiến đấu của lục quân đang triển khai tại Đức sẽ bị rút đi và kế hoạch triển khai một tiểu đoàn pháo binh tầm xa tới quốc gia này sẽ bị hủy bỏ, cùng với khả năng các đơn vị khác cũng bị ảnh hưởng.

Đức là nơi đặt Căn cứ Không quân Ramstein, trụ sở của Lực lượng Không quân Mỹ tại châu Âu, bao gồm đơn vị thực hiện "các hoạt động không vận, thả dù và sơ tán y tế đường không", và cũng là một cơ sở của NATO.

Tổng thống Trump đã ám chỉ về việc cắt giảm này vào đầu tuần sau phát ngôn gây tranh cãi của Thủ tướng Đức Friedrich Merz về cuộc xung đột Mỹ - Iran.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Der Spiegel, ông Merz nói: “Tôi đã nói với ông Trump lý do tại sao chúng tôi coi cuộc chiến ở Iran là sai lầm. Tuy nhiên, tôi vẫn đang cố gắng duy trì mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với Tổng thống Mỹ. Cho đến nay, nỗ lực đó đang thành công”.

Sự rạn nứt xuyên Đại Tây Dương vốn có đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể bởi sự từ chối của các đồng minh NATO trong việc tham gia vào cuộc chiến với Iran sau cuộc tấn công ban đầu của Mỹ - Israel vào ngày 28/2.

Thủ tướng Merz đã đề nghị sử dụng các tàu quét mìn của Đức để giúp khai thông eo biển Hormuz quan trọng về kinh tế, nhưng chỉ khi có một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn được thực thi và sứ mệnh đó phải có sự ủy thác của Liên hợp quốc hoặc EU.

NATO phản ứng

Người phát ngôn của NATO Allison Hart cho biết liên minh này đang “phối hợp với Mỹ để nắm rõ các chi tiết trong quyết định của họ về vị thế lực lượng tại Đức”.

Những nhận định này cho thấy thông báo rút quân là một hành động đơn phương, với rất ít hoặc không có sự phối hợp với các đồng minh châu Âu của Washington.

“Sự điều chỉnh này nhấn mạnh nhu cầu châu Âu phải tiếp tục đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng và gánh vác phần trách nhiệm lớn hơn cho an ninh chung của chúng ta”, ông Hart viết trên mạng xã hội.

Người phát ngôn đồng thời lưu ý, các đồng minh NATO đã có những tiến bộ kể từ khi đồng ý vào năm ngoái sẽ đầu tư 5% GDP cho quốc phòng để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng.

Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đức cho biết kế hoạch rút quân của Mỹ khỏi các căn cứ ở Đức đã chứng minh rằng “chúng ta phải tăng cường trụ cột châu Âu trong NATO”.

“Việc Mỹ có thể rút quân khỏi châu Âu, bao gồm cả Đức, đã được dự báo trước”, người phát ngôn này nói, đồng thời ước tính quân số hiện tại của Mỹ ở Đức là 40.000 người.

Theo Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Mỹ, hiện có 68.000 nhân viên quân sự tại ngũ của Mỹ được phân bổ thường trực tại các căn cứ ở châu Âu. Việc rút quân thêm có thể gây ra xung đột với quốc hội Mỹ, cơ quan vào năm ngoái đã quy định rằng quân số tại châu Âu không được phép giảm xuống dưới mức 76.000 người.

Quốc hội Mỹ đã thiết lập tiêu chuẩn này sau khi một lữ đoàn được rút khỏi Romania vào năm ngoái, với việc cả 2 đảng ra một tuyên bố chung yêu cầu phải có sự đánh giá nghiêm ngặt trước bất kỳ “thay đổi đáng kể nào đối với cấu trúc tác chiến”.

Châu Âu được cho là lo ngại hơn về việc trì hoãn các hợp đồng bán vũ khí đã được thỏa thuận trước đó từ Mỹ cho các đồng minh châu Âu.

Theo báo Financial Times, Mỹ đã cảnh báo các đồng minh, bao gồm Vương quốc Anh, Ba Lan, Lithuania và Estonia, hãy chuẩn bị cho việc chậm trễ giao hàng vũ khí từ Mỹ do Lầu Năm Góc ưu tiên bổ sung các kho dự trữ đã sử dụng trong cuộc chiến với Iran.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, họ đang phê duyệt thương vụ 8,6 tỷ USD bán thiết bị quân sự cho các đồng minh Trung Đông gồm: Israel, Qatar, Kuwait và UAE.