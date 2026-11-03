Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc trao đổi với kênh Fox News ngày 2/11, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ “có thể nhắm mục tiêu” vào Núi Pickaxe - một địa điểm được cho là tổ hợp hạt nhân ngầm của Iran.

“Chúng ta có thể nhắm vào Pickaxe. Chúng ta có thể thực hiện điều đó trong vòng một giờ, bất cứ khi nào chúng ta muốn”, ông Trump cảnh báo.

Trước đó, trong tuyên bố ngày 31/10, Tổng thống Trump cũng khẳng định Mỹ đã vô hiệu hóa phần lớn sức mạnh quân sự của Iran, nhưng vẫn còn một hoặc hai mục tiêu cần phải “xử lý”. Ông cũng đề cập đến Núi Pickaxe như một mục tiêu tiềm tàng của Mỹ.

“Chúng ta đã phá hủy chương trình hạt nhân của họ. Vẫn còn một hoặc hai cơ sở cần phải xử lý, nhưng chúng ta có thể thực hiện việc đó chỉ trong 10 phút. Có lẽ cần lưu ý đến khu vực Núi Pickaxe - nơi đó cần phải được xử lý. Chúng ta có thể giải quyết tất cả những việc này rất nhanh chóng”, ông nói với các phóng viên tại Florida.

Tổng thống Trump nhiều lần cảnh báo Mỹ có thể nhắm mục tiêu vào Núi Pickaxe - nơi được xem là “pháo đài hạt nhân” của Iran - nhằm đảm bảo Tehran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.

Núi Pickaxe nằm cách Tehran khoảng 220km về phía nam và cách tổ hợp hạt nhân Natanz khoảng 2km. Cơ sở Natanz, nơi đặt 2 nhà máy làm giàu uranium của Iran, đã bị ném bom trong cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động ngày 28/2 cũng như trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày năm ngoái.

Tình báo Israel nhận định Iran có thể đã chuyển hàng nghìn máy ly tâm vào cơ sở ngầm dưới Núi Pickaxe sau cuộc chiến 12 ngày, đưa chúng xuống sâu dưới lòng đất và khó bị nhắm mục tiêu hơn.

Israel cũng tin rằng Iran đã chuyển một phần trong số 440kg uranium làm giàu cao của nước này đến Núi Pickaxe. Các chuyên gia nhận định, uranium làm giàu 60% của Iran có khả năng tiếp tục được làm giàu lên cấp độ vũ khí chỉ trong vòng vài tuần hoặc thậm chí vài ngày.

Núi Pickaxe được xây dựng để chống chịu các đợt ném bom. Khu vực này được cho là có khả năng chống chịu các cuộc tấn công bằng bom phá boong-ke mà Mỹ đã sử dụng nhắm vào 3 cơ sở hạt nhân khác của Iran năm ngoái.

Iran đã không cho phép cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc tiếp cận cơ sở Núi Pickaxe. Tehran phủ nhận việc thực hiện bất kỳ hoạt động hạt nhân nào tại địa điểm này.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy lối vào đường hầm tại Núi Pickaxe, thuộc cơ sở hạt nhân Natanz, gần Natanz, Iran (Ảnh: Reuters).

Mỹ ưu tiên đạt thỏa thuận với Iran

Trong cuộc trao đổi với Fox News ngày 2/11, Tổng thống Trump cũng không loại trừ khả năng cuộc xung đột với Iran có thể bùng phát trở lại.

“Điều đó có thể xảy ra nếu họ (Iran) không đạt được thỏa thuận, nhưng họ đang rất muốn đạt được thỏa thuận và khả năng đạt được thỏa thuận là rất cao”, ông Trump nói thêm.

“Nếu có thể đạt được thỏa thuận, tôi vẫn ưu tiên phương án này hơn, vì nó sẽ cứu được rất nhiều sinh mạng”, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Theo truyền thông Mỹ, phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi quân đội Mỹ thực hiện các cuộc tấn công “phòng vệ hạn chế” nhắm vào các mục tiêu của Iran tại eo biển Hormuz.

Theo các nguồn tin từ giới chức Mỹ được các kênh truyền thông Wall Street Journal, NewsNation và Fox News dẫn lại, Mỹ ngày 2/11 đã thực hiện các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu của Iran trên đảo Qeshm, gần eo biển chiến lược Hormuz.

Một nguồn tin tiết lộ với Fox News rằng cuộc tấn công này là phản ứng trước việc các lực lượng Iran nổ súng vào một máy bay Mỹ, đồng thời khẳng định đây không phải là dấu hiệu cho thấy một chiến dịch quân sự mới đang bắt đầu.

Theo NewsNation, các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào hệ thống radar và các bệ phóng tên lửa của Iran.

Các quan chức Mỹ mô tả đây là những hoạt động mang tính “phòng vệ”, nhằm ngăn chặn Iran đe dọa các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

Wall Street Journal đưa tin, các cuộc không kích này - cũng như một số hoạt động tương tự trong những tuần gần đây - đã được thực hiện ở quy mô hạn chế và kín đáo, nhằm tránh tạo ra quan điểm rằng một cuộc xung đột toàn diện đang quay trở lại ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ vào ngày 3/11.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ ở phía đông eo biển Hormuz, đồng thời thu giữ 2 máy bay không người lái trinh sát MQM-170 gần đảo Qeshm.

Vòng đàm phán gián tiếp mới nhất giữa Mỹ và Iran tại Qatar đã kết thúc vào ngày 1/11 mà không đạt được bước đột phá nào, mặc dù cả hai bên đều cho biết các kênh liên lạc ngoại giao vẫn được duy trì.

Iran yêu cầu chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và giải phóng các tài sản bị đóng băng để đổi lấy việc mở lại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Washington khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm các biện pháp hạn chế có thể kiểm chứng đối với chương trình hạt nhân của Tehran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 2/11 tuyên bố Tehran vẫn cởi mở với các nỗ lực ngoại giao, nhưng cũng “sẵn sàng hơn bao giờ hết” để đáp trả nếu Mỹ tiếp tục tấn công. Ông nói thêm rằng triển vọng hòa bình hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định chính trị từ phía Washington.