Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: Polskie).

Ông Kosiniak-Kamysz đưa ra tuyên bố này sau cuộc đàm phán mà ông mô tả là mang tính “đột phá” với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Washington hôm 10/11. Tuy nhiên, quan chức Ba Lan nói rằng quyết định cuối cùng vẫn sẽ thuộc về Tổng thống Donald Trump.

Ông Kosiniak-Kamysz cho biết ông kỳ vọng Tổng thống Mỹ sẽ phê chuẩn kế hoạch vào đầu tháng 12.

Hồi tháng 9, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho biết, nếu hai quốc gia hoàn tất thỏa thuận, khu phức hợp này sẽ được gọi là Fort Trump - "Pháo đài Trump".

Khi được hỏi về đề xuất xây dựng căn cứ, ông Kosiniak-Kamysz nói ông Hegseth đã trả lời rằng “mọi thứ đang đi đúng hướng”. Warsaw từ lâu mong muốn có một căn cứ như vậy nhằm tăng cường sườn phía đông của NATO và răn đe đối thủ.

“Điều đó có nghĩa là, theo cách chúng tôi hiểu, Lầu Năm Góc đã bật đèn xanh cho việc xây dựng một căn cứ quân sự Mỹ thường trực tại Ba Lan”, ông Kosiniak-Kamysz nói với các phóng viên sau cuộc gặp.

Trong bài đăng sau đó trên mạng xã hội X, ông Kosiniak-Kamysz mô tả cuộc đàm phán là một bước đột phá, đồng thời viết: “Chúng ta đang tiến gần hơn tới mục tiêu và quyết tâm theo đuổi đến cùng. Vì an ninh của Ba Lan!”.

Hiện có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Ba Lan, phần lớn theo hình thức luân phiên. Warsaw muốn chuyển một phần lực lượng này sang đồn trú thường trực.

Ba Lan đề nghị chi trả chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng cho căn cứ, ước tính vào khoảng 3,8-4,5 tỷ USD.

Ông Kosiniak-Kamysz mô tả chuyến thăm Washington lần này có lẽ là chuyến thăm “quan trọng nhất” trong lịch sử Bộ Quốc phòng Ba Lan.

“Đây là thời điểm tôi có thể khẳng định với đầy đủ trách nhiệm rằng Ba Lan không chỉ là một đồng minh kiểu mẫu của Mỹ mà còn đã trở thành đối tác chiến lược của Mỹ”, ông nói thêm.

Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc sắp hoàn tất đợt rà soát khoảng 80.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú trên khắp châu Âu.

Đợt rà soát làm dấy lên lo ngại trong các đồng minh NATO rằng Tổng thống Donald Trump có thể cắt giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu lục đang đối mặt với thách thức an ninh lớn.

Ông Hegseth mô tả Ba Lan là hình mẫu cho các đồng minh NATO khác.

“Ba Lan đang xây dựng một trong những lực lượng quân đội mạnh nhất châu Âu, sẵn sàng bảo đảm an ninh và bảo vệ lãnh thổ của mình. Hôm nay, chúng ta đang thực hiện những bước tiếp theo để tăng cường hơn nữa liên minh giữa hai nước”, ông nói.

Ông Kosiniak-Kamysz cho biết hai nước đã ký thỏa thuận tăng cường hợp tác giữa các ngành công nghiệp quốc phòng, trong đó có các dự án chung.

Cuộc đàm phán cũng đề cập đề nghị của Ba Lan về việc mua tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất cùng các bệ phóng. Ông Kosiniak-Kamysz cho biết Lầu Năm Góc đã đưa ra “khuyến nghị tích cực” đối với đề xuất này.

“Chúng tôi đã gửi đề nghị như vậy cách đây vài tháng và nhận được phản hồi rằng mọi thứ đều có triển vọng tốt”, ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan lưu ý quyết định cuối cùng về thương vụ này thuộc về Quốc hội Mỹ, nhưng cho biết Warsaw lạc quan về khả năng được chấp thuận.

Tomahawk là tên lửa hành trình dẫn đường chính xác, tầm xa, có khả năng tấn công các mục tiêu cách 1.600km. Tên lửa bay ở độ cao thấp để tránh hệ thống phòng thủ của đối phương và có thể được phóng từ tàu chiến, tàu ngầm cũng như các hệ thống triển khai trên mặt đất chuyên dụng.

Ba Lan tháng trước cũng được chọn làm nơi đặt trung tâm bảo dưỡng các tên lửa đánh chặn PAC-3 dành cho hệ thống phòng không Patriot.

Cơ sở trên sẽ là trung tâm đầu tiên thuộc loại này bên ngoài Mỹ, cho phép các nước châu Âu bảo dưỡng tên lửa mà không phải vận chuyển chúng qua Đại Tây Dương.