Mỹ "bật đèn xanh" bán 500 tên lửa Patriot cho Ukraine

Một tổ hợp Patriot của Ukraine (Ảnh: Reuters).

"Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định chấp thuận thương vụ tiềm năng bán các tên lửa thuộc hệ thống Patriot (PAC-3) và các thiết bị liên quan cho Ukraine", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30/10 cho biết.

Ngoài 500 tên lửa, gói hợp đồng sẽ bao gồm các phụ tùng phụ kiện thuộc dạng mật và không mật cho hệ thống PAC-3 MSE. Thương vụ cũng sẽ bao hàm việc bàn giao các yếu tố hậu cần cần thiết khác và hỗ trợ chương trình.

Tổng giá trị của thỏa thuận này là 2,1 tỷ USD, lấy ngân sách từ nguồn tài trợ của các đối tác và đồng minh châu Âu.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng thỏa thuận sẽ giúp Ukraine tăng cường các mục tiêu an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ không nêu rõ thời điểm các tên lửa đánh chặn sẽ được giao cho Ukraine, cũng như không đề cập liệu bất kỳ linh kiện nào của tên lửa có được sản xuất tại Ukraine hay không.

Hồi tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố Mỹ sẽ cấp giấy phép cho Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Chủ nhân Nhà Trắng sau đó dường như đã rút lại ý tưởng này.

Mặc dù vậy, thương vụ tiềm năng 2,1 tỷ USD vẫn đánh dấu diễn biến quan trọng trong bối cảnh mối quan hệ giữa Kiev và Washington căng thẳng gần đây.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã phải chờ đợi gần một tháng để Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phê duyệt việc cung cấp tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot và NASAMS.

Ukraine sử dụng Patriot để đối phó các cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo liên tục của Nga. Tuy nhiên, nguồn cung Patriot của Ukraine đã cạn kiệt vào đầu tháng này. Chính quyền của Tổng thống Zelensky đã liên tục kêu gọi Mỹ và các đối tác châu Âu nhanh chóng hỗ trợ bổ sung kho tên lửa đánh chặn.

Trong một bài viết trên mạng xã hội ngày 30/10, ông Zelensky đã hoan nghênh việc Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt thương vụ Patriot tiềm năng. Ông cũng nhấn mạnh, Mỹ cần bàn giao tên lửa cho Ukraine sớm, chứ không phải chờ nhiều năm nữa.

"Chúng tôi đã đề nghị các đối tác Mỹ cung cấp cho Ukraine một gói hỗ trợ mùa đông, với mức 100 tên lửa đánh chặn Patriot mỗi tháng", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky khẳng định Mỹ và các đối tác có đủ lượng dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot trong kho.

Hồi tháng 8, ông từng lập luận rằng chỉ cần Mỹ bán một phần nhỏ kho dự trữ Patriot, Ukraine cũng sẽ đủ năng lực đối phó tất cả tên lửa đạn đạo của Nga.

Trong khi đó, Nga nhiều lần chỉ trích việc Mỹ và châu Âu tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Moscow cho rằng, điều này cản trở tiến trình đàm phán hòa bình gây ra những hậu quả tiêu cực.

Tháng trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo, các nhà máy và cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine tại châu Âu có thể trở thành "mục tiêu quân sự tiềm tàng" của Nga.