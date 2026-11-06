Thống đốc bang California Gavin Newsom (Ảnh: NYT).

Ông Gavin Newsom, người được cho là nhiều khả năng sẽ ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2028, viết trong bức thư gửi tất cả người dân California rằng án tử hình “không tương thích” với các giá trị của bang đông dân nhất nước Mỹ.

Với 548 người đang chờ thi hành án tử hình, California là một trong những nơi có số tử tù lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, bang này đã không thi hành án tử hình trong 2 thập niên, dù các tòa án vẫn tiếp tục tuyên án tử hình đối với những người bị kết tội giết người và các tội nghiêm trọng khác.

Ông cho rằng, dù nhiều người California muốn những đối tượng phạm tội tàn bạo phải kết thúc cuộc đời, nhưng ông cho rằng bang này không thể lấy đi mạng sống của họ, xét về mặt đạo đức. Ông thừa nhận đây là “một trong những quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi”.

“Tuy nhiên, tôi cầu mong rằng hành động này cuối cùng sẽ giúp tách ký ức về các nạn nhân của những tội ác đó khỏi số phận của những kẻ đã làm hại họ. Giờ đây, chúng ta có thể để những kẻ phạm tội này chết trong sự lãng quên, trong khi mãi mãi ghi nhớ và tôn vinh các nạn nhân", ông nói.

Trong bức thư ngày 5/11, ông Newsom dường như muốn giải thích với công chúng quá trình cân nhắc của mình cũng như những cuộc thảo luận mà ông cho biết đã tham gia về vấn đề này.

Ông đã quyết định chuyển đổi bản án của những đối tượng bị kết án tử hình thành cùng một mức án: tù chung thân không có khả năng được ân xá, ông nói thêm.

“Những kẻ phạm tội này sẽ chết trong tù, nhưng không phải do chính tay chúng ta", ông cho biết.

Chị gái của bà Jess Nichol đã bị một đối tượng sát hại và hắn đang đối mặt với bản án tử hình ở California. Bà trước đây từng muốn hung thủ phải bị tử hình vì tội ác đã gây ra.

“Nhưng theo thời gian, tôi nhận ra việc hắn có bị hành quyết hay không hoàn toàn không liên quan đến quá trình hồi phục của tôi hay đến sự an toàn thực sự của công chúng”, bà nói.