Vết đạn bắn ở hiện trường vụ xả súng (Ảnh: AFP).

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra ở Washington ngày 12/11. Sau đó, nghi phạm đã tự sát.

Vụ xả súng xảy ra cách Nhà Trắng khoảng 1,6km về phía bắc, khiến lực lượng cảnh sát tại thủ đô Mỹ phải triển khai quy mô lớn. Hàng chục xe của lực lượng thực thi pháp luật nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trong khi trực thăng cảnh sát quần thảo trên không.

Quyền Cảnh sát trưởng Washington Jeffery Carroll nói với các phóng viên rằng nghi phạm được xác định là Matt Lambert, 55 tuổi. Ông từng vướng vào tranh chấp kéo dài với ban quản lý khu căn hộ nơi ông sở hữu một căn hộ, liên quan đến công tác bảo trì.

Ông Lambert, một bác sĩ cấp cứu, đã bắn thiệt mạng quản lý tòa nhà tại phòng tập gym gắn liền với khu căn hộ ở khu Logan Circle, sau đó cố thủ trong căn hộ của mình ở tầng 7, ông Carroll cho biết.

Sau đó, ông Lambert nổ súng từ ban công nhằm vào những người bên dưới, khiến 4 người bị thương. Một nạn nhân trong tình trạng nguy kịch, trong khi những người còn lại không bị thương tích đe dọa tính mạng.

Ông Carroll cho biết ông Lambert đã ít nhất 2 lần bắn qua cửa căn hộ về phía cảnh sát trước khi tự sát. Nghi phạm được xác nhận tử vong tại hiện trường.

Ông Carroll nói thêm rằng ông Lambert từng có hành động pháp lý nhằm vào ban quản lý khu căn hộ nơi ông sinh sống vì cho rằng tòa nhà không được bảo trì đầy đủ.

Thị trưởng Washington Muriel Bowser lên án vụ việc mà bà mô tả là “hành vi bạo lực súng đạn vô nghĩa”.

Vụ xả súng xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng, gây ùn tắc giao thông khi cảnh sát phong tỏa các tuyến phố xung quanh và sơ tán cư dân trong khu vực.

Tờ The Washington Sun dẫn lời một thành viên phòng tập gym VIDA Fitness cho biết người này đang chạy trên máy tập thì vụ nổ súng bắt đầu.

Michael Carney nói rằng ông nghe thấy một tiếng “đoàng”, sau đó nhìn thấy một người nằm trên sàn phòng tập với vết thương do trúng đạn vào đầu.

“Mọi người lúc đó gần như chỉ biết nấp sau những bồn cây và các vật dụng khác”, ông Carney nói.

Khu Logan Circle là một trong những khu dân cư đắt đỏ nhất ở Washington, nổi tiếng với các nhà hàng sang trọng và địa điểm giải trí về đêm.