Ông Miguel Angel Almaraz (Ảnh: Facebook).

Thị trưởng thị trấn biên giới Rio Bravo của Mexico đã được phát hiện còn sống sau khi bị bắt cóc tại bang Zacatecas. Đây là bang ở miền Bắc Mexico, nơi xảy ra các vụ tấn công bạo lực trong những năm qua.

Các quan chức liên bang cho biết ông Miguel Angel Almaraz được những kẻ bắt cóc thả vào ngày 8/11, vài giờ sau khi đưa ông đến thành phố Zacatecas.

Ông bị bắt cóc hôm 7/11 khi đang đi cùng gia đình và bạn bè tại khu vực giáp ranh giữa 2 bang Zacatecas và San Luis Potosi. Một nhóm người có vũ trang chặn xe của ông để bắt giữ và để những người còn lại rời đi.

Theo Sở An ninh bang, người thân của ông Almaraz đã đến được một thị trấn thuộc bang San Luis Potosi để thông báo vụ việc với nhà chức trách.

Ông Almaraz là thị trưởng Rio Bravo, một đô thị có khoảng 110.000 dân thuộc bang Tamaulipas, cách biên giới Mexico với bang Texas của Mỹ 11km.

Ông là thành viên đảng Hành động Quốc gia (PAN) theo đường lối bảo thủ, nhưng trước đây từng có liên hệ với đảng Cách mạng Dân chủ (PRD) cánh tả.

Hiện chưa rõ lý do ông Almaraz bị bắt cóc. Nhà chức trách cho biết đang điều tra vụ việc, trong đó có việc xác định những đối tượng có thể liên quan đến vụ bắt cóc.

Bang Zacatecas được biết đến là địa bàn hoạt động của băng đảng tội phạm Jalisco Thế hệ mới và băng đảng Sinaloa. Cả hai băng đảng này đều bị cáo buộc đứng sau các vụ tấn công dân thường và các chính trị gia.

Hồi tháng 8, một quả bom xe phát nổ bên ngoài trụ sở cảnh sát đô thị ở Ojo Caliente, bang Zacatecas, khiến 11 người bị thương và làm hư hại khoảng 30 ngôi nhà. Các quan chức cho biết vụ tấn công có thể là hành động trả đũa của một nhóm tội phạm có tổ chức sau một vụ bắt giữ gần đây.

Tháng 6/2021, cảnh sát phát hiện thi thể đầy vết đạn của 18 người đàn ông sau một cuộc đấu súng được cho là giữa các băng đảng ma túy tại bang Zacatecas.