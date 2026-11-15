Một phụ nữ được cho là bà Alice Huang rời khỏi một nhà hàng sau khi dùng bữa tối cùng cựu CEO Nvidia Jensen Huang tại Đài Bắc vào tháng 5/2025 (Ảnh: Reuters).

Trong thông báo ngày 15/11, công ty Megaspeed cho biết nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang đã chính thức rời khỏi Megaspeed vào ngày 30/8/2025 và hiện không còn giữ bất kỳ vai trò nào tại công ty này.

“Megaspeed không đưa ra bình luận về các vấn đề cá nhân và đời tư của bà Huang”, thông báo của công ty có trụ sở tại Singapore nêu rõ.

Megaspeed cho biết công ty đã “nắm được các thông tin trên truyền thông gần đây, trong đó đưa ra các nhận định về hoạt động kinh doanh, chuỗi cung ứng và hoạt động toàn cầu của chúng tôi mà không có bằng chứng xác thực”.

Megaspeed khẳng định công ty đã thực hiện các “hoạt động kinh doanh hợp pháp và đúng quy định”, đồng thời đã thuê đơn vị tư vấn pháp lý bên ngoài để tiến hành một cuộc điều tra nội bộ toàn diện.

Megaspeed xác nhận các hoạt động và quy trình kiểm soát chuỗi cung ứng của công ty được thiết kế để tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành, bao gồm cả các yêu cầu về kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Theo nhóm nghiên cứu C4ADS có trụ sở tại Washington, bà Alice Huang đã trở thành cổ đông chi phối của Megaspeed vào tháng 3/2023.

Bà Alice Huang từng là giám đốc điều hành tại Megaspeed International, công ty có trụ sở tại Singapore được tách ra từ một doanh nghiệp trò chơi điện tử của Trung Quốc.

Megaspeed là đối tác điện toán đám mây chính thức của tập đoàn chip Nvidia, giúp công ty này được ưu tiên tiếp cận các dòng chip của công ty công nghệ.

Bà Huang thu hút sự chú ý trong thời gian qua khi bị nghi ngờ có quan hệ ngoài hôn nhân với cựu giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang.

Bà Alice Huang đã gặp ông Jensen Huang nhiều lần trong năm 2024 và 2025. Truyền thông địa phương tại Đài Loan thậm chí đã ghi lại được khoảnh khắc con gái của ông Jensen Huang vui vẻ chụp ảnh cho hai người tại một bữa tiệc tối vào tháng 5/2025.

Ngày 8/11, tỷ phú Huang thừa nhận ông đã có quan hệ ngoài hôn nhân, nhưng không cung cấp chi tiết về mối quan hệ và người có liên quan. Ông Huang đã từ chức CEO Nvidia hôm 12/11.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche tuần này cho biết Bộ Tư pháp nước này vẫn chưa đưa ra kết luận về việc bà Alice Huang có phải là gián điệp hay không.

Bộ trưởng Blanche xác nhận Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang xem xét những nghi vấn cho rằng bà Huang làm việc cho chính phủ nước ngoài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhấn mạnh rằng vẫn chưa có kết luận về việc Alice Huang có phải là điệp viên hay không.

Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc bà Alice Huang là điệp viên.

Cho tới nay, bà Huang chưa lên tiếng về vụ việc. Bà Alice Huang rời Singapore hồi tháng 2 và bị cấm quay trở lại sau, Bộ Nội vụ Singapore cho biết hôm 12/11. Bộ này cho biết họ đang điều tra bà và công ty Megaspeed, nhưng nhấn mạnh việc này không liên quan đến hoạt động gián điệp.

Sự nghiệp của bà Alice Huang

Bà Alice Huang (gần 50 tuổi) từng theo học bằng thạc sĩ quản lý truyền thông tại Đại học Baptist Hong Kong vào cuối những năm 2000. Ban đầu, bà làm nhân viên của công ty Shanghai Hexi do doanh nhân Trung Quốc Kang Wei thành lập, sau đó trở thành chủ doanh nghiệp này khi kết hôn với ông Kang.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, vợ chồng Alice Huang bắt đầu cùng điều hành công ty Shanghai Hexi vào năm 2016.

Đến đầu những năm 2020, ông Kang và bà Alice Huang chuyển hướng sang lĩnh vực điện toán đám mây, cung cấp năng lực tính toán từ xa cho các khách hàng doanh nghiệp.

Năm 2023, cặp đôi tìm thấy một cơ hội mới để tận dụng các mối quan hệ của mình: các trung tâm dữ liệu AI. Họ đã mua lại chi nhánh tại Singapore của một công ty trò chơi điện tử mà họ từng đầu tư trước đó.

Chi nhánh này được đổi tên thành Megaspeed International vào tháng 3/2023, và bà Alice Huang được đăng ký với chức danh giám đốc. Ông Kang đã cùng bà gây dựng doanh nghiệp này.

Cặp đôi này tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh. Các nhà đầu tư được bà Alice Huang và ông Kang tiếp cận tại Thượng Hải và Singapore cho biết cặp đôi đã chào mời một số dự án trung tâm dữ liệu từ cuối năm 2024 đến tháng 6/2025.