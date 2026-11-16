Máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-21 Raider phiên bản tiền sản xuất trong một chuyến bay thử nghiệm (Ảnh: USAF).

Thử nghiệm vũ khí: Bước ngoặt quan trọng

Việc bắt đầu thử nghiệm vũ khí là cột mốc mới nhất trong chương trình B-21, loại máy bay ném bom tàng hình chiến lược mà Không quân Mỹ kỳ vọng sẽ đi vào hoạt động từ năm 2027. Cả Không quân Mỹ và tập đoàn Northrop Grumman đều đã xác nhận thông tin này thông qua các thông cáo báo chí riêng biệt.

Theo Không quân Mỹ, chiếc B-21 Raider cất cánh từ Căn cứ Không quân Edwards (California) đã thả một loại vũ khí thông thường. Hoạt động này nhằm kiểm chứng các mô hình kỹ thuật số và mức độ hoàn thiện của cấu trúc hệ thống mở trên máy bay.

"Cuộc thử nghiệm đã chứng minh năng lực tấn công của B-21, khẳng định khả năng tích hợp nhanh các loại vũ khí mới, đồng thời củng cố vai trò của nó như một trụ cột tương lai trong đội bay ném bom của Mỹ", thông cáo viết nhưng không nêu rõ loại vũ khí được sử dụng.

B-21 Raider được thiết kế để mang theo nhiều loại vũ khí thông thường và hạt nhân, trong đó tên lửa hành trình AGM-181A mang đầu đạn hạt nhân được xem là thành phần then chốt. Hiện chưa có hình ảnh nào về việc máy bay ném bom này thực sự thả vũ khí được công bố.

Dựa trên những quan sát trước đây, B-21 dường như sở hữu một khoang chứa vũ khí lớn nằm ở trung tâm, khác với thiết kế hai khoang đặt cạnh nhau trên mẫu B-2 Spirit hiện có.

Mặc dù B-21 có kích thước nhỏ hơn B-2, nhưng hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy nó không hề nhỏ bé như nhiều người từng ước tính. Tổng tải trọng vũ khí tính theo khối lượng của Raider cũng thấp hơn B-2, nhưng mức chênh lệch cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

Hai chiếc B-21 phiên bản tiền sản xuất đầu tiên cùng xuất hiện tại Căn cứ Không quân Edwards (Ảnh: USAF).

Thách thức và kỳ vọng

Không quân Mỹ nhấn mạnh: "Quá trình thử nghiệm được xây dựng dựa trên hàng nghìn giờ mô hình hóa ảo trong môi trường "bản sao kỹ thuật số" của B-21. Điều này cho phép Lực lượng Thử nghiệm Hợp nhất B-21 đẩy nhanh tiến độ tích hợp vũ khí, đồng thời dự đoán và tinh chỉnh quỹ đạo của vũ khí với độ chính xác chưa từng có ngay cả trước khi máy bay rời mặt đất".

Hiện tại, Không quân Mỹ được cho là đã có 2 chiếc Raider phiên bản tiền sản xuất đang bay, nằm trong kế hoạch thử nghiệm gồm 6 chiếc. Quân chủng này dự định mua ít nhất 100 chiếc B-21, và một con số mục tiêu mới về quy mô phi đội dự kiến sẽ được công bố vào năm tới. Kế hoạch đẩy nhanh tiến độ sản xuất cũng đã được công bố đầu năm nay.

Mặc dù việc B-21 mới bắt đầu thử nghiệm vũ khí vào thời điểm này, khi kế hoạch đưa máy bay vào biên chế đã được ấn định vào năm tới, có vẻ là khá muộn, nhưng quá trình phát triển của Raider ngay từ đầu đã đi theo một lộ trình khác biệt nhờ công nghệ kỹ thuật số.

Tuy nhiên, với việc mới chỉ có 2 chiếc máy bay đang hoạt động, mục tiêu chuyển từ lần thử nghiệm thả vũ khí đầu tiên đến giai đoạn đạt khả năng tác chiến ban đầu (IOC) chỉ trong vòng một năm là một yêu cầu đầy tham vọng.

Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, Tướng Ken Wilsbach, khẳng định: "Thử nghiệm vũ khí này chứng minh rằng chương trình B-21 đang đạt kết quả xuất sắc. Chúng ta đang xây dựng một phi đội ấn tượng, mang lại cho lực lượng liên quân các phương án tấn công xuyên phá đầy uy lực trong nhiều thập kỷ tới".

Northrop Grumman cũng cho biết: "B-21 đang thiết lập các tiêu chuẩn mới về độ tin cậy kỹ thuật, tốc độ nạp vũ khí và khả năng thu thập dữ liệu nhanh chóng - tất cả đều là những minh chứng rõ ràng cho thấy máy bay này đang đi đúng lộ trình để trở thành một vũ khí có thể hoạt động thường xuyên mỗi ngày".

Các quan chức Không quân đã chốt phương án về tổ bay cho B-21 trong các nhiệm vụ tác chiến, với 2 phi công trong buồng lái. Northrop Grumman cũng lưu ý rằng B-21 Raider mang lại sự linh hoạt vượt trội về tải trọng, cho phép các chỉ huy tùy chỉnh cấu hình vũ khí phù hợp với nhiều yêu cầu nhiệm vụ khác nhau, từ các đòn tấn công tầm xa đến các hoạt động trong không phận được phòng thủ nghiêm ngặt.

Đáng chú ý, Không quân Mỹ mô tả B-21 là khí tài có khả năng thực hiện đa nhiệm vụ, vượt xa phạm vi tấn công mặt đất hoặc mặt biển. Tháng trước, họ xác nhận rằng phạm vi hoạt động của B-21 có thể mở rộng sang cả lĩnh vực tác chiến không đối không. Công tác chuẩn bị đang được triển khai để đón những chiếc B-21 hoạt động đầu tiên tại Căn cứ Không quân Ellsworth ở Nam Dakota vào năm tới.

Bộ trưởng Không quân Troy Meink nhấn mạnh: "Cuộc thử nghiệm thành công này chứng minh năng lực thích ứng nhanh chóng của chúng ta, cũng như khả năng đe dọa bất kỳ mục tiêu nào trong trường hợp các biện pháp răn đe không đạt hiệu quả".