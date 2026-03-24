Máy bay quân sự Colombia chở 128 người rơi ngay khi cất cánh, 66 người chết

Một máy bay vận tải quân sự chở 128 người, chủ yếu là binh sĩ, đã rơi ngay sau khi cất cánh hôm 23/3 tại Puerto Leguizamo, Colombia, khiến ít nhất 66 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, Tư lệnh lực lượng vũ trang Colombia Alejandro López Barreto cho biết. Hiện vẫn còn 4 quân nhân mất tích.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Reuters).

“Đáng tiếc, hậu quả của vụ tai nạn bi thảm này là 66 quân nhân của chúng ta đã thiệt mạng. Hiện tại, chúng tôi không có thông tin hay dấu hiệu nào cho thấy đây là một cuộc tấn công của các nhóm vũ trang bất hợp pháp”, ông Barreto nói thêm.

Xe cứu thương được điều động tới hiện trường (Ảnh: Reuters).

Trước đó, theo thông tin ban đầu, máy bay chở theo 125 người và ít nhất 34 người đã thiệt mạng. Con số thương vong sau đó tăng dần khi Colombia tiến hành nỗ lực cứu hộ.

Hiện trường vụ rơi máy bay quân sự C-130 chở 110 người ở Colombia (Video: X).

Trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội, Phó thị trưởng Carlos Claros cho biết thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà xác của thị trấn nhỏ, và 2 phòng khám duy nhất tại đây đã tiếp nhận người bị thương trước khi họ được chuyển bằng đường không tới các thành phố lớn hơn. Puerto Leguizamo nằm ở tỉnh Putumayo, khu vực Amazon giáp Ecuador và Peru.

Vị trí vụ tai nạn (Ảnh: Sun).

“Tôi muốn cảm ơn người dân Puerto Leguizamo đã ra giúp đỡ các nạn nhân của vụ tai nạn này”, ông Claros nói với đài truyền hình Colombia RCN.

Bộ trưởng Quốc phòng Pedro Sánchez cho biết trên mạng xã hội X rằng chiếc máy bay gặp nạn đang chở binh sĩ tới một thành phố khác trong tỉnh Putumayo. Các hình ảnh được truyền thông Colombia chia sẻ cho thấy một cột khói đen bốc lên từ cánh đồng nơi máy bay rơi, cùng một xe tải chở binh sĩ đang lao tới hiện trường.

Khói bốc lên dữ dội (Ảnh: AFP).

Chiếc máy bay có 128 người trên khoang, trong đó 115 người thuộc Lục quân, 11 thành viên phi hành đoàn và 2 người thuộc lực lượng Cảnh sát quốc gia.

Truyền thông cũng đăng tải các video cho thấy binh sĩ bị thương được người dân địa phương chở bằng xe máy rời khỏi hiện trường, trong khi một nhóm khác cố gắng dập tắt đám cháy do vụ rơi máy bay gây ra tại khu vực có nhiều cây cối rậm rạp.

Colombia đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn (Ảnh: AFP).

Tư lệnh Không quân Colombia, Carlos Fernando Silva, cho biết hiện chưa rõ chi tiết vụ tai nạn, “ngoại trừ việc máy bay gặp sự cố và rơi cách sân bay khoảng 2km”. Ông cũng cho biết hai máy bay, với tổng cộng 74 giường bệnh, đã được điều tới khu vực để đưa người bị thương về các bệnh viện ở thủ đô Bogota và những nơi khác.

Nạn nhân được đưa lên xe cứu thương (Ảnh: AFP).

Tổng thống Gustavo Petro đã nhân vụ tai nạn để thúc đẩy chiến dịch lâu nay của ông nhằm hiện đại hóa phi đội máy bay và các trang thiết bị quân sự, cho rằng những nỗ lực này đã bị cản trở bởi “các khó khăn quan liêu” và ám chỉ một số quan chức cần phải chịu trách nhiệm.

Nhiều người dân đã cùng tham gia nỗ lực cứu hộ (Ảnh: AFP).

Bộ trưởng Quốc phòng Pedro Arnulfo Sanchez thăm các nạn nhân vụ tai nạn (Ảnh: AFP).