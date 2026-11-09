Khoảnh khắc máy bay quệt vào chiếc xe bán tải (Ảnh: Dailymail).

Một chiếc máy bay cỡ nhỏ đã va vào một xe bán tải khi hạ cánh khẩn cấp trên đường cao tốc đông đúc ở bang Florida, Mỹ, hôm 7/11. Rất may, cú va chạm không khiến ai bị thương.

Video ghi lại khoảnh khắc khi vụ việc xảy ra cho thấy chiếc Cessna 172 quệt vào xe bán tải khi tiếp cận mặt đất để hạ cánh hoàn toàn xuống một con đường ở Fort Myers vào khoảng buổi trưa.

Máy bay Mỹ bất ngờ hạ cánh xuống cao tốc, quệt vào ô tô đang chạy (Video: Dailymail).

Máy bay phải hạ cánh khẩn cấp sau khi phi công báo cáo sự cố động cơ, theo tuyên bố của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, chiếc máy bay cất cánh từ Sebring, Florida, vào khoảng 11h ngày 7/11, trước khi hạ cánh khẩn cấp khoảng 50 phút sau đó.

Trên máy bay có 2 người, trong khi chiếc xe bán tải đang di chuyển theo hướng đông trên đường Bayshore. Những hình ảnh do nhà chức trách công bố cho thấy chiếc máy bay gần như không bị hư hại.

Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Lee cho biết không có trường hợp thương tích nào được ghi nhận tại hiện trường.

Carmine Marceno, cảnh sát trưởng hạt Lee cho hay lực lượng tuần tra cùng Bộ Giao thông Florida đã di dời máy bay đến nơi an toàn, trong khi FAA đang tiếp nhận cuộc điều tra. FAA là cơ quan chủ trì điều tra sự cố.

“May mắn thay, sự cố này không gây thương tích. Trong bối cảnh những tin tức đau lòng gần đây về các tai nạn hàng không, chúng tôi đặc biệt biết ơn vì mọi người đều an toàn", ông cho biết.

Vụ hạ cánh khẩn cấp xảy ra một tuần sau khi một máy bay thương mại chở 9 người lao chúi đầu xuống khu dân cư ở miền Nam Florida và bùng lên thành quả cầu lửa khổng lồ.