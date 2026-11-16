Máy bay điện CE-25A của Trung Quốc (Ảnh: CCTV).

Theo thông tin từ Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC), máy bay điện CE-25A chở theo hai phi công và một kỹ sư thử nghiệm bay trong suốt hành trình bay dài khoảng 60km kéo dài 16 phút 38 giây.

Chuyến bay có người lái này là bước tiến mới nhất trong quá trình phát triển của dòng máy bay. Trước đó, phương tiện này từng thực hiện chuyến bay tự hành vào tháng 2 và kể từ đó đã hoàn thành tổng cộng 19 chuyến bay thử nghiệm không người lái.

CE-25A được thiết kế cho các chặng bay thương mại cự ly ngắn giữa các thành phố. Máy bay sử dụng hệ thống động cơ đẩy chạy bằng điện. Tốc độ hành trình của máy bay lên tới 300km/h và có thể hoạt động ở độ cao 2.400m, tầm bay 400km.

Máy bay có sức chứa 19 hành khách và trọng lượng cất cánh tối đa đạt 10 tấn.

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đã tiếp nhận đơn xin cấp giấy chứng nhận loại hình của dòng máy bay này, nhưng chưa phê duyệt để chính thức đưa vào khai thác thương mại.