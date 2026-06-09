Máy bay chiến đấu NATO lần đầu bắn hạ UAV xâm nhập không phận Latvia

Một UAV bị bắn hạ khi xâm nhập không phận Ba Lan hồi năm 2025 (Ảnh: Reuters).

Trong một tuyên bố, quân đội Latvia không nêu cụ thể bên nào đã phóng UAV này, nhưng cho biết nó bay vào không phận nước này từ vùng lãnh thổ Nga, do ảnh hưởng của các hoạt động tác chiến điện từ của nước này.

Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt sự cố an ninh dọc theo khu vực biên giới phía đông của châu Âu.

Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs, trong một bài đăng trên X, đã khen ngợi "quyết định nhanh chóng và hành động chuyên nghiệp" đối với vụ việc.

Người phát ngôn quân đội Pháp xác nhận máy bay chiến đấu nước này đã bắn hạ một UAV không xác định và một quan chức NATO cũng nêu rõ: "Điều này một lần nữa cho thấy quyết tâm và khả năng răn đe và phòng thủ của NATO".

"Quyết định bắn hạ UAV do Bộ chỉ huy NATO đưa ra", Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Raivis Melnis nói với các phóng viên.

Theo nhà chức trách Latvia, nước này đã ghi nhận hoạt động tác chiến điện tử của Nga trước khi chiếc UAV bay vào nước này. UAV này bị bắn hạ lúc 7h05 giờ GMT ngày 8/6 gần làng Berzekne, cách biên giới Nga khoảng 30km.

Ông Raivis Melnis xác nhận, không có ai bị thương và không có thiệt hại về tài sản. Trước đó, chính quyền đã cảnh báo người dân ở các vùng phía đông Latvia nên trú ẩn trong nhà vì mối đe dọa.

Các vụ việc UAV quân sự bay lạc vào không phận các nước như thế này đã làm dấy lên lo ngại cuộc xung đột Nga - Ukraine có nguy cơ lan sang các quốc gia NATO khác.

Tuần trước, một mảnh vỡ UAV của Ukraine đã được tìm thấy trên một cánh đồng ở Moldova.

Hồi tháng 5, một quan chức quân đội nói rằng Latvia đang tăng cường khả năng phòng thủ chống UAV.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa nhằm vào Nga, bao gồm cả khu vực Biển Baltic, nơi một số UAV quân sự của Ukraine đã xâm phạm không phận Phần Lan, Latvia, Lithuania và Estonia.

Ukraine đổ lỗi cho Nga về các vụ việc này, cho rằng Moscow đã tác động đến đường bay của UAV bằng chiến tranh điện từ.

Việc máy bay quân sự Pháp bắn hạ UAV lần này là một phần nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát Không phận Baltic của NATO, vốn đảm nhận tuần tra bầu trời Latvia, Lithuania và Estonia kể từ khi các nước này gia nhập NATO năm 2004.

Tháng trước, một máy bay quân sự Romania thuộc nhiệm vụ Cảnh sát Không phận Baltic đã bắn hạ một UAV nghi ngờ là của Ukraine trên bầu trời Estonia.