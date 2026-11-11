Máy bay của hãng hàng không Air India (Ảnh: Air India).

Sự việc xảy ra sáng 11/11 tại sân bay quốc tế Netaji Subhas Chandra Bose ở Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ.

Theo thông tin từ giới chức sân bay, chuyến bay dự kiến khởi hành lúc 10h20 cùng ngày giờ địa phương. Nội dung đe dọa được phát hiện trong nhà vệ sinh của máy bay ngay trước giờ cất cánh, trong đó cảnh báo máy bay sẽ bị không tặc khống chế vào lúc 11h10.

Phát hiện này khiến sân bay rơi vào tình trạng báo động. Phi công lập tức thông báo cho bộ phận kiểm soát không lưu (ATC). Máy bay sau đó được đưa đến khu vực cách ly để lực lượng an ninh và giới chức tại sân bay tiến hành kiểm tra.

Các lực lượng chức năng rà soát toàn bộ máy bay nhằm phát hiện những vật thể khả nghi. Cảnh sát và các cơ quan an ninh đồng thời mở cuộc điều tra để xác định người viết thông điệp đe dọa và những cá nhân có thể đứng sau vụ việc.

Nhà chức trách cũng kiểm tra hình ảnh từ hệ thống camera giám sát tại sân bay và bên trong máy bay.

Theo The Telegraph India, thông điệp đe dọa cho biết máy bay sẽ bị không tặc vào lúc 11h10. Giám đốc sân bay Kolkata, ông Vikram Singh, cho biết lời đe dọa được phát hiện trong nhà vệ sinh ngay trước giờ khởi hành.

Khi đó, máy bay có 105 hành khách. Toàn bộ hành khách được yêu cầu rời khỏi máy bay để phục vụ công tác kiểm tra an ninh.

Sau quá trình kiểm tra theo quy trình, nhà chức trách xác định lời đe dọa không tặc là giả.

Chuyến bay AI 2772 dự kiến khởi hành khoảng 10h30, nhưng phải hoãn đến 17h38 cùng ngày mới rời sân bay Kolkata.

Hiện tại hãng Air India chưa đưa ra tuyên bố về vụ việc.