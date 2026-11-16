Máy bay Mỹ đậu trên đường băng ở Washington (Ảnh: Reuters).

Hàng nghìn chuyến bay đã phải tạm dừng trong nhiều giờ hôm 13/11 sau khi giới chức Mỹ ban hành lệnh tạm dừng hoạt động cất cánh máy bay trên toàn quốc. Sự cố kéo dài 4 giờ đồng hồ gây ra làn sóng chậm chuyến và hủy chuyến kéo dài đến những ngày sau đó.

Theo New York Times, các quan chức chính phủ quy trách nhiệm cho sự cố này là do một bộ định tuyến tại bang Arkansas gửi lượng dữ liệu khổng lồ vào hệ thống của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) sau khi được nâng cấp. Chính quyền cũng phát hiện một vấn đề thứ 2 chưa được xác định cụ thể tại một cơ sở khác ở Texas.

Sự cố với bộ định tuyến

Michael McCormick, giáo sư tại Đại học Hàng không Embry-Riddle ở thành phố Daytona Beach, bang Florida, cho biết giới chức đã đóng cửa không phận để đề phòng rủi ro khi mạng lưới trở nên “khó dự đoán và không đáng tin cậy”.

“Đó là một quyết định sáng suốt khi thực sự quyết định dừng toàn bộ các chuyến bay khởi hành”, ông nói.

Đến ngày 15/11, giới chức vẫn đang tìm cách xác định chính xác nguyên nhân khiến mạng lưới liên lạc gặp sự cố, dẫn đến việc ban hành lệnh dừng hoạt động hàng không trên toàn quốc.

Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy hôm 15/11 cho biết chuỗi sự cố bắt đầu trong quá trình nâng cấp bộ định tuyến định kỳ tại một cơ sở vô tuyến ở thành phố El Dorado, bang Arkansas.

Nhân viên cho rằng cơ sở này nằm đủ xa khu vực trung tâm để có thể tiến hành công việc mà không gây ra ảnh hưởng đáng kể, nhưng thực tế lại không phải vậy.

Trên khắp nước Mỹ, FAA đang từng bước hiện đại hóa hệ thống cũ kỹ sử dụng dây đồng bằng cáp quang. Đây cũng là hạng mục mà các nhân viên đang nâng cấp tại Arkansas vào thời điểm mạng lưới gặp sự cố.

Các quan chức cơ quan này cũng phát hiện một vấn đề thứ 2 chưa được xác định cụ thể tại một cơ sở radar ở thành phố Amarillo, bang Texas, nơi đã được nâng cấp vài tuần trước đó.

Hiệu ứng dây chuyền

Giới chức nhanh chóng ngắt kết nối với 2 cơ sở này, nhưng trước đó, mỗi cơ sở đã gửi tín hiệu đến mạng lưới liên lạc hàng trăm lần mỗi giây, khiến một hệ thống đã vận hành lâu năm bị quá tải.

Điều này gây ra sự cố tại những bộ phận khác của mạng lưới liên lạc kiểm soát không lưu, buộc giới chức phải ban hành lệnh dừng cất cánh máy bay.

FAA sử dụng hàng chục nghìn bộ định tuyến để vận hành mạng lưới liên lạc. Theo ông McCormick, những thiết bị này, còn gọi là bộ chuyển mạch, thường có kích thước lớn hơn và đạt tiêu chuẩn công nghiệp, được thiết kế để chịu được các điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Các bộ định tuyến mà FAA sử dụng do Cisco Systems và Juniper Networks sản xuất. Juniper Networks là công ty đã được Hewlett Packard mua lại vào năm ngoái. Cơ quan này cho biết họ đang từng bước thay thế các bộ định tuyến Cisco đời cũ bằng thiết bị Juniper mới hơn.

Các bộ định tuyến trong hệ thống liên lạc của FAA xử lý lượng dữ liệu lớn hơn nhiều so với những bộ định tuyến Internet gia đình mà nhiều người Mỹ quen thuộc. Các thiết bị của chính phủ hoạt động trên một mạng riêng khép kín nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công mạng. Chúng phải có khả năng đọc và xử lý dữ liệu radar, kế hoạch bay, tín hiệu âm thanh, sau đó truyền thông tin đến đúng nơi cần thiết.

Các chuyên gia hàng không cho rằng khi bộ định tuyến mới được đưa vào hoạt động tại Arkansas, thiết bị này có thể đã bắt đầu gửi quá nhiều thông tin, khiến các thiết bị cũ bị quá tải và không thể phản hồi đủ nhanh. Điều đó dẫn đến hàng loạt sự cố nối tiếp nhau.

“Lúc này, nhiều bộ phận của hệ thống cũ đang vận hành với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với trước đây”, ông R. John Hansman, giáo sư ngành hàng không và du hành vũ trụ tại Viện Công nghệ Massachusetts, cho biết.

"Trước đây, các bạn chưa từng gặp vấn đề này vì chưa bao giờ tất cả các thành phần cùng vận hành ở tốc độ tối đa như vậy”, ông mô tả.

Cuộc khủng hoảng tuần trước làm dấy lên lo ngại về độ bền và tình trạng thiếu hệ thống dự phòng trong cơ sở hạ tầng kiểm soát không lưu của Mỹ, bởi sự cố tại một cơ sở nhỏ cũng đủ khiến toàn bộ mạng lưới bị ảnh hưởng.

Ông Duffy và các quan chức chính phủ Mỹ quy trách nhiệm cho hệ thống kiểm soát không lưu đã xuống cấp của Mỹ, đồng thời lập luận rằng Quốc hội cần phân bổ thêm ngân sách để tiến hành những đợt nâng cấp nhanh chóng.

Họ cũng đang xem xét nhà thầu của FAA là L3Harris. Công ty này sở hữu mạng lưới viễn thông và đang thực hiện việc nâng cấp hệ thống, trong đó có thay thế hệ thống dây đồng cũ bằng cáp quang hiện đại.

Giới chức vẫn đang tìm cách xác định liệu sự cố liên lạc bắt nguồn từ một bộ phận bị lỗi hay do sai sót của nhà thầu. L3Harris tuyên bố trong một thông cáo rằng công ty đang phối hợp với cuộc điều tra.

Các chuyên gia cảnh báo, việc đẩy nhanh quá trình nâng cấp hệ thống đã tồn tại hàng chục năm có thể làm phát sinh những rủi ro mới, bởi mạng lưới liên lạc cũ vẫn phải tiếp tục hoạt động trong khi hệ thống mới được lắp đặt và sau đó cần được kiểm tra kỹ lưỡng.

Theo họ, có lẽ những thay đổi về phần cứng và phần mềm nên được thực hiện trong ca làm việc ban đêm thay vì vào giờ cao điểm của hoạt động hàng không.