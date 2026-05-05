Mật vụ Mỹ đấu súng với nghi phạm có vũ trang gần Nhà Trắng

Mật vụ Mỹ tuần tra hiện trường vụ án sau cuộc đấu súng giữa các đặc vụ và một tay súng tại khu National Mall vào ngày 4/5 (Ảnh: AFP).

Vụ việc khiến khu vực gần Nhà Trắng phải phong tỏa trong thời gian ngắn. Vụ nổ súng gần khu vực National Mall xảy ra ngay sau khi đoàn xe chở Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đi qua, theo Phó Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) Matthew Quinn.

Ông Quinn nói với báo chí rằng ông không tin Phó Tổng thống là mục tiêu bị nhắm tới và cũng không thể suy đoán liệu vụ việc có liên quan đến các âm mưu gần đây nhằm vào Tổng thống Donald Trump hay không.

“Tôi sẽ không suy đoán về điều đó. Liệu nó có nhắm vào tổng thống hay không, tôi không biết, nhưng chúng tôi sẽ làm rõ", ông nói.

Ông Quinn cho biết vụ nổ súng xảy ra sau khi các đặc vụ mật vụ phát hiện một “đối tượng khả nghi” mang theo súng.

Người này bỏ chạy khi bị tiếp cận, sau đó rút súng và bắn, theo ông Quinn. Mật vụ Mỹ đã bắn trả và khiến nghi phạm bị thương. Người này được đưa tới bệnh viện, tình trạng hiện chưa rõ. Ông Quinn cho biết một người đứng gần đó, một thiếu niên, bị thương nhẹ.

Vụ việc xảy ra chỉ hơn một tuần sau khi một tay súng tìm cách vượt qua hàng rào an ninh tại một khách sạn ở Washington, nơi ông Trump đang tham dự một sự kiện. Một nghi phạm tên Cole Allen, 31 tuổi, đã bị truy tố với cáo buộc tìm cách mưu sát tổng thống.