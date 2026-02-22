Mật vụ Mỹ bắn chết người xâm nhập khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Trump

Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Truyền thông đưa tin, Mật vụ Mỹ và lực lượng thực thi pháp luật quận Palm Beach đã bắn chết một người đàn ông có vũ trang sau khi người này “xâm nhập trái phép" vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago sáng sớm 22/2.

Theo đó, một thanh niên da trắng khoảng ngoài 20 tuổi đã đi vào khu vực an ninh tại Mar-a-Lago vào khoảng 1h30 sáng trước khi bị các đặc vụ và một phó cảnh sát thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Palm Beach bắn. Theo Cảnh sát trưởng quận Palm Beach Ric Bradshaw, người này dường như mang theo một khẩu súng ngắn và một can nhiên liệu.

Khi một phó cảnh sát và 2 nhân viên Mật vụ tiếp cận, họ ra lệnh cho nam thanh niên đó đặt các vật dụng xuống. Người này đã đặt can xăng nhưng “giơ khẩu súng lên ở tư thế bắn”, ông Bradshaw cho biết. Phó cảnh sát và các đặc vụ sau đó đã nổ súng khiến nam thanh niên tử vong tại hiện trường.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân đang ở Nhà Trắng tại Washington D.C.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang dẫn đầu cuộc điều tra, với các nhóm thu thập chứng cứ và xem xét lý lịch cũng như động cơ của nam thanh niên. Danh tính của người này chưa được công bố cho đến khi gia đình được thông báo.

Cơ quan chức năng kêu gọi cư dân trong khu vực kiểm tra camera an ninh bên ngoài nhà và liên hệ nếu phát hiện điều gì đáng ngờ.

Giới chức trách cho biết không có nhân viên thực thi pháp luật nào bị thương trong vụ việc.

Theo thông cáo của Mật vụ, các đặc vụ liên quan sẽ được cho nghỉ hành chính trong thời gian điều tra “phù hợp với quy định của cơ quan”.