Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Reuters).

Phát biểu với các phóng viên tại Paris sau hai ngày họp với các đồng minh G7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio liên tục bác bỏ ý kiến cho rằng việc Mỹ không nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đồng nghĩa với một tình thế bế tắc hay giữ nguyên trạng.

Nhà ngoại giao Mỹ nói, các biện pháp trừng phạt kinh tế và lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ đang gây sức ép lên Iran đến mức Tổng thống Donald Trump không cần ra lệnh mở các chiến dịch tác chiến lớn.

"Sức ép kinh tế với Iran ngay lúc này rất lớn, mang tính cộng dồn. Sức ép này đang tăng lên từng ngày. Chưa bao giờ Iran phải đối mặt với việc không thể bán năng lượng trên thị trường toàn cầu như hiện nay", ông Rubio nói.

Ông cho biết thêm, Tổng thống Trump cũng đã nhận được ý kiến đóng góp từ các đồng minh trong khu vực Trung Đông xác nhận đánh giá này.

Ông nhấn mạnh: "Chúng ta không cần phải tiến hành các đợt tập kích quân sự nếu chúng ta đang đạt được cùng một mục tiêu thông qua các biện pháp kinh tế và áp lực kinh tế. Đó không phải là sự bế tắc”.

Trước đó, ông Trump cho biết ông hoãn các đợt tập kích quân sự chống lại Iran sau những lời kêu gọi từ các quốc gia trong khu vực, gồm Qatar, Ả rập Xê út, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Bahrain, Kuwait và một số nước khác.

"Mỹ đã nạp đầy đạn dược và sẵn sàng với những trang thiết bị tốt nhất từng được chế tạo, nhưng chúng tôi không nghĩ rằng có lý do gì để sử dụng đến chúng", ông Trump nói.

Một số cố vấn hàng đầu của ông Trump cũng ưu tiên áp lực kinh tế hơn các đợt tập kích quân sự.

Mỹ đã duy trì các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran trong nhiều thập niên. Phần lớn các biện pháp nhằm hạn chế nguồn thu từ dầu mỏ hay việc thu mua các linh kiện vũ khí của Iran.

Tehran đã vượt qua được các biện pháp trừng phạt, nhưng lệnh phong tỏa đường biển mà Mỹ dường như đang gây sức ép lớn đối với kinh tế Iran.

Mặc dù vậy, Iran vẫn giữ nguyên lập trường chỉ đàm phán khi Mỹ chấp nhận đáp ứng 7 điều kiện mà Tehran đề ra. Trong số các điều kiện này có chấm dứt lệnh phong tỏa đường biển, chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran, bồi thường chiến tranh.

Iran cũng cảnh báo, nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công, Iran sẽ đáp trả “ngay lập tức và không giới hạn về địa lý”.

“Đừng tính toán sai lầm. Nếu các vị thực hiện dù chỉ một động thái sai lầm nhỏ nhất, Iran sẽ không ngần ngại đáp trả ngay lập tức và vượt xa sức tưởng tượng của các vị. Lần này, phạm vi địa lý của cuộc chiến sẽ do lực lượng vũ trang Iran quyết định”, Chủ tịch Quốc hội và cũng là trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố.