Lý do khiến Bộ trưởng Hải quân Mỹ bất ngờ bị cách chức

Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan (Ảnh: Stars and Stripes).

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell ngày 22/4 thông báo rằng Bộ trưởng Hải quân John Phelan sẽ rời chức vụ của mình "ngay lập tức".

Ông Phelan được thông báo "sẽ rời khỏi chính quyền” và quyết định này “có hiệu lực ngay lập tức".

Báo Wall Street Journal dẫn các nguồn tin cho biết, việc Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan từ chức diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang kéo dài nhiều tháng với Bộ trưởng Quốc phòng (Bộ trưởng Chiến tranh) Pete Hegseth.

Theo các nguồn tin này, sự bất mãn của Bộ trưởng Hegseth và Thứ trưởng Quốc phòng Steve Feinberg bắt nguồn từ mối quan hệ thân thiết của Bộ trưởng Hải quân Phelan với Tổng thống Donald Trump, khi ông thường xuyên trò chuyện với nhà lãnh đạo Mỹ tại câu lạc bộ riêng Mar-a-Lago của ông chủ Nhà Trắng ở Palm Beach.

Ông Phelan từng nói với các nghị sĩ rằng ông có thể thảo luận với Tổng thống Trump qua thư về việc đóng tàu vào giữa đêm.

Lãnh đạo Lầu Năm Góc được cho là cảm thấy không thoải mái khi vào mùa thu năm ngoái, Bộ trưởng Hải quân Phelan trực tiếp trình bày ý tưởng đóng một tàu chiến mới cho Tổng thống Trump, bỏ qua Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth, theo Wall Street Journal.

Hãng tin Axios cũng dẫn nguồn tin cho biết Bộ trưởng Hải quân Phelan bị cách chức vì bất đồng với người đứng đầu Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Pete Hegseth.

Theo nguồn tin của Axios, "ông Phelan không hiểu rằng ông ấy không phải là cấp trên. Nhiệm vụ của ông ấy là tuân theo mệnh lệnh được đưa ra, chứ không phải tuân theo mệnh lệnh mà ông ấy cho là nên được đưa ra”.

Nguồn tin cũng tiết lộ rằng, ông Phelan có "mối quan hệ tốt" với Tổng thống Trump. Tuy nhiên, Bộ trưởng Hegseth cho rằng cựu Bộ trưởng Hải quân, người báo cáo trực tiếp với Tổng thống, đã bất tuân lệnh. Axios nhấn mạnh rằng người đứng đầu Lầu Năm Góc thực sự đã sa thải Bộ trưởng Hải quân Phelan.

Ông Phelan, người sáng lập và đồng sáng lập một số công ty đầu tư, đã được Thượng viện phê chuẩn làm Bộ trưởng Hải quân vào tháng 3/2025. Trước khi trở thành Bộ trưởng Hải quân, ông Phelan là một doanh nhân và chưa từng phục vụ trong quân đội.

Ông Phelan và vợ trước đó đã gây quỹ hàng triệu USD cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump.

Vào thời điểm đó, ông Trump nhận xét: “Ông John sẽ là một nguồn lực to lớn cho các quân nhân Hải quân của chúng ta, và là một nhà lãnh đạo kiên định trong việc thúc đẩy tầm nhìn “Nước Mỹ trên hết” của tôi. Ông ấy sẽ đặt công việc của Hải quân Mỹ lên trên hết”.

Trong thời gian ông Phelan giữ chức Bộ trưởng, Hải quân Mỹ đã tham gia vào các cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị cáo buộc chở ma túy gần Mỹ Latinh và các vụ bắt giữ tàu chở dầu liên quan đến Venezuela.

Ông Phelan cũng đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực của ông Trump nhằm mở rộng hạm đội Hải quân bằng cách đóng mới tới 25 chiến hạm.

Bộ trưởng Hải quân chịu trách nhiệm về hỗ trợ hậu cần cho lực lượng hải quân, cũng như các nguồn tài chính của lực lượng. Các Bộ trưởng Không quân, Hải quân và Lục quân không phải là thành viên của Nội các Tổng thống.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã cách chức nhiều sĩ quan quân đội cao cấp ở các quân chủng kể từ khi nắm quyền lãnh đạo Lầu Năm Góc.