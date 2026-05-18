Lý do giá vũ khí ở châu Âu tăng mạnh 50-60%

Một cuộc tập trận của NATO (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho biết giá các sản phẩm quốc phòng tại châu Âu đang tăng mạnh, với một số mặt hàng đã đắt hơn 50% trong 2 năm qua, theo Bloomberg.

“Giá cả đang tăng lên. Tôi liên tục thảo luận với giám đốc phụ trách mua sắm vũ khí quốc gia của mình. Những gì chúng tôi thấy là khi chúng tôi mua một thứ gì đó cách đây 2 năm, và giờ muốn tăng số lượng của chính mặt hàng đó, thì giá đã tăng khoảng 50%, 60% đối với một số sản phẩm", Bộ trưởng nói.

Ông giải thích rằng việc giá vũ khí tăng có liên quan tới việc các đồng minh NATO gia tăng chi tiêu quân sự. Với nhu cầu tăng nhưng nguồn cung vũ khí không tăng, nên điều đó kéo theo giá thành tăng. Nó cũng cho thấy vấn đề mà châu Âu phải đối diện trong việc tăng năng suất và quy mô ngành công nghiệp quốc phòng trong tình hình hiện tại.

Bloomberg lưu ý rằng mức tăng mạnh về chi phí vũ khí và các trang thiết bị quân sự khác đang làm phức tạp các kế hoạch chi tiêu quốc phòng của NATO, trong bối cảnh châu Âu chịu áp lực phải tái vũ trang nhanh chóng.

Đồng thời, các nước châu Âu đang buộc phải gánh phần lớn chi phí hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga, trong khi Mỹ chuyển trọng tâm sang các ưu tiên khác.

Ông Pevkur mô tả tình hình hiện tại là một “bài toán con gà và quả trứng”, khi các quốc gia đối mặt với tình trạng thiếu hụt trên thị trường, nhưng ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu lại không muốn tăng đầu tư cho tới khi các chính phủ ký hợp đồng.

Bộ trưởng nhấn mạnh rằng châu Âu không có thời gian chờ tới năm 2030 để cải thiện khả năng sẵn sàng quân sự, bởi các mối đe dọa của phía đối thủ có thể đang tới gần.

Trong thời gian qua, châu Âu đối mặt với áp lực phải chủ động hơn trong việc đảm bảo an ninh cho chính mình sau khi Mỹ đang chuyển dịch ưu tiên vào những khu vực khác trên thế giới.

Truyền thông phương Tây, cho biết Tổng thư ký NATO Mark Rutte dự kiến sẽ gặp đại diện các công ty quốc phòng hàng đầu châu Âu vào tuần tới để thảo luận về việc tăng đầu tư và mở rộng sản lượng sản xuất.

Financial Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết, ông Rutte dự kiến sẽ gặp các tập đoàn quốc phòng hàng đầu châu Âu tại Brussels để thúc giục họ hành động nhanh chóng và đặt nền móng cho các thông báo quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh thường niên của NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7.

Trước cuộc họp, các công ty đã được yêu cầu chia sẻ thông tin về các khoản đầu tư lớn và khả năng tăng sản lượng, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực như phòng không và tên lửa tầm xa.

Ông Rutte thường xuyên gặp lãnh đạo các tập đoàn quốc phòng hàng đầu châu Âu, nhưng việc tập hợp đại diện của số lượng lớn công ty trong một cuộc họp là điều hiếm thấy, theo các nguồn trong ngành.

Nhiều hãng sản xuất vũ khí lớn nhất châu Âu như Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA và Leonardo dự kiến sẽ cử đại diện tham dự cuộc họp.

NATO muốn các hãng quốc phòng châu Âu giúp đáp ứng yêu cầu tăng chi tiêu quốc phòng của từ phía Mỹ. Các khoản đầu tư này cũng nhằm giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào Mỹ giữa lúc ngày càng có nhiều lo ngại về cam kết của Washington đối với khu vực.

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm ngoái, các thành viên đã đồng ý với lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP.

Ông Rutte muốn các công ty quốc phòng châu Âu đầu tư nhanh chóng mà không cần chờ các đơn đặt hàng lớn mới từ chính phủ.

Các công ty quốc phòng châu Âu và bộ quốc phòng các nước đã căng thẳng trong những năm gần đây về nguyên nhân khiến năng lực sản xuất quân sự của châu lục không như kỳ vọng. Các công ty cho rằng chính phủ không ký đủ hợp đồng mua sắm dài hạn, trong khi các chính phủ cho rằng ngành công nghiệp quốc phòng không tăng công suất đủ nhanh.