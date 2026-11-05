Cử tri Dân chủ ăn mừng tại North Carolina (Ảnh: Reuters).

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11 mang lại một kết quả mà ít ai dự đoán chỉ một năm trước: đảng Dân chủ không chỉ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện mà còn lật ngược thế cờ tại Thượng viện, tạo nên một “cơn sóng xanh” sâu rộng đến mức xuyên thủng nhiều thành trì truyền thống của đảng Cộng hòa.

Tính đến tối 4/11 (giờ miền Đông nước Mỹ), đảng Dân chủ đã giành 54 ghế tại Thượng viện và 245 ghế tại Hạ viện, qua đó kiểm soát cả 2 viện của Quốc hội. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2006 đảng đối lập kiểm soát hoàn toàn cả hai viện chỉ trong một đêm bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Trước bầu cử, đảng Cộng hòa nắm giữ 53 ghế Thượng viện và đa số mong manh tại Hạ viện. Đảng Dân chủ chỉ cần giành thêm 4 ghế để kiểm soát Thượng viện. Thực tế, họ đã lật ít nhất 6-7 ghế Cộng hòa tại các bang “đỏ” sâu như Texas, Kansas, South Carolina, Ohio, Iowa, North Carolina và Maine.

Tại Hạ viện, họ vượt mốc 218 ghế cần thiết. Kết quả này không chỉ là chiến thắng bầu cử thông thường. Nó phản ánh sự phản ứng mạnh mẽ của cử tri đối với thực tế kinh tế hàng ngày và những hệ quả từ chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong 2 năm đầu nhiệm kỳ thứ hai.

Những chiến thắng bất ngờ tại thành trì Cộng hòa

Điểm nổi bật nhất là sự sụp đổ của các ghế Thượng viện, vốn được xem là an toàn cho đảng Cộng hòa. Tại Texas, ứng viên Dân chủ James Talarico đánh bại Tổng chưởng lý Cộng hòa Ken Paxton - lần đầu tiên đảng Dân chủ thắng một cuộc đua toàn bang tại Texas kể từ năm 1994.

Tại Kansas, ông Adam Hamilton trở thành thượng nghị sĩ Dân chủ đầu tiên của bang này sau gần một thế kỷ (kể từ năm 1932). Bang South Carolina chứng kiến bà Annie Andrews đánh bại ứng viên Cộng hòa liên quan đến gia đình cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Bang Ohio chứng kiến ứng viên Sherrod Brown trở lại đánh bại đối thủ Jon Husted. Các bang North Carolina, Iowa và Maine cũng lần lượt “xanh hóa”.

Tại Hạ viện, đảng Dân chủ lật nhiều ghế tại các khu vực từng ủng hộ ông Trump mạnh mẽ năm 2024, bao gồm Pennsylvania, New Jersey và một số khu vực Florida dù đảng Cộng hòa đã cố gắng phân chia lại ranh giới.

Những chiến thắng này diễn ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa vốn có lợi thế cấu trúc rõ rệt. Phần lớn ghế phải bảo vệ năm 2026 nằm tại các bang “đỏ”. Thế nhưng, thực tế kinh tế đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện.

Chi phí sinh hoạt: Yếu tố quyết định lá phiếu

Theo các cuộc khảo sát cử tri của AP và các hãng truyền thông lớn như CNN, NBC…, gần 9/10 cử tri cho rằng chi phí sinh hoạt là yếu tố “then chốt” hoặc “quan trọng lớn” khi đi bỏ phiếu.

Lạm phát và giá năng lượng là các vấn đề trực tiếp nhất. Giá diesel tăng mạnh hơn, có thời điểm vượt 6 USD/gallon, ảnh hưởng nặng nề đến nông dân, ngành vận tải và chuỗi cung ứng.

Tại các bang nông nghiệp như Iowa, Kansas, Ohio và Texas, chi phí nhiên liệu và phân bón tăng cao đã làm giảm thu nhập thực tế của tầng lớp cử tri bảo thủ vốn là trụ cột của đảng Cộng hòa.

Chính sách thuế quan của chính quyền Trump cũng góp phần đẩy giá hàng tiêu dùng tăng. Cuộc chiến thương mại với Canada và các biện pháp bảo hộ khác khiến chi phí đầu vào tăng, nhất là tại các bang biên giới và nông nghiệp. Người dân không chỉ thấy giá xăng, thực phẩm và hàng hóa tăng mà còn cảm nhận rằng lời hứa “thời kỳ hoàng kim” và giảm lạm phát của ông Trump năm 2024 chưa được thực hiện.

Nhiều người cho rằng gia đình họ đang ở tình trạng tài chính kém hơn so với 2 năm trước. Đây chính là nền tảng tâm lý khiến cử tri, kể cả một bộ phận từng ủng hộ Trump, chuyển sang bỏ phiếu cho ứng viên Dân chủ hoặc không đi bỏ phiếu cho đảng cầm quyền.

Chiến tranh Iran: Yếu tố ngoại giao trở thành vấn đề kinh tế nội địa

Theo giới chuyên gia, một yếu tố then chốt khác ít được dự đoán trước là tác động của cuộc xung đột quân sự với Iran. Chính quyền Tổng thống Trump đã tham gia hành động quân sự với Iran từ khoảng cuối tháng 2. Cuộc xung đột đã làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ qua eo biển Hormuz, đẩy giá dầu thô tăng mạnh và duy trì ở mức cao trong nhiều tháng.

Hậu quả lan tỏa nhanh chóng vào túi tiền người Mỹ. Giá xăng, diesel, chi phí vận tải và phân bón tăng. Nông dân - lực lượng quan trọng tại các bang Trung Tây - chịu thiệt hại kép: chi phí sản xuất tăng trong khi đầu ra nông sản gặp khó. Các khảo sát cử tri cho thấy khoảng 60% cho rằng hành động quân sự chống Iran là “sai lầm” và nhiều người coi đây là yếu tố quan trọng trong quyết định bỏ phiếu.

Điều đặc biệt là chiến tranh Iran không còn là vấn đề “đối ngoại xa xôi” mà trở thành vấn đề kinh tế nội địa trực tiếp. Cử tri Mỹ liên hệ rõ ràng giữa quyết định quân sự và giá nhiên liệu tại các trạm xăng. Đây là điểm khác biệt so với nhiều cuộc bầu cử trước đó, khi chính sách đối ngoại ít khi chi phối mạnh đến lá phiếu trung kỳ.

Ông Trump trong các phát biểu sau bầu cử thừa nhận một phần tác động của cuộc xung đột Iran và giá nhiên liệu, đồng thời khẳng định sẽ chấp nhận kết quả bầu cử và sẵn sàng làm việc với đảng Dân chủ. Trong cuộc phỏng vấn với New York Times, ông nói sẵn sàng hợp tác và “có lẽ sẽ tìm ra cách nào đó”. Tuy nhiên, ông cũng đổ lỗi một phần cho việc bản thân không có tên trên phiếu bầu và khẳng định nếu ông ra tranh cử thì đảng Cộng hòa sẽ thắng lớn.

Bối cảnh chính trị và sự phản ứng của cử tri

Một năm trước, hầu hết giới phân tích đều cho rằng đảng Dân chủ khó lấy lại Thượng viện vì các ghế Cộng hòa phải bảo vệ nằm tại các bang trung thành. Thế nhưng, sự kết hợp giữa các yếu tố chi phí sinh hoạt cao, tác động của thuế quan, hậu quả kinh tế từ xung đột Iran đã tạo ra làn sóng bất bình xuyên đảng phái.

Đảng Dân chủ nhìn chung đã tận dụng được thông điệp đơn giản: “giảm chi phí sinh hoạt, kiểm soát giá cả và chấm dứt hoặc hạn chế những chính sách được cho là làm tăng giá”. Ứng viên Dân chủ tại các bang đỏ không chạy theo các chủ đề văn hóa gây chia rẽ mà tập trung vào túi tiền cử tri. Điều này giúp họ thu hút cả cử tri độc lập và một bộ phận cử tri Cộng hòa truyền thống bất mãn.

Ngoài ra, nhiều cử tri bày tỏ mong muốn Quốc hội tăng cường kiểm soát đối với nhánh hành pháp.Chiến thắng của đảng Dân chủ sẽ cho họ quyền lãnh đạo các ủy ban, khả năng triệu tập điều trần, và quyền phủ quyết đối với các đề cử quan trọng của chính quyền Trump trong hai năm còn lại.

Cục diện mới tại Mỹ và ý nghĩa dài hạn

Từ ngày 3/1/2027, khi Quốc hội khóa mới bắt đầu, đảng Dân chủ sẽ nắm quyền kiểm soát chương trình nghị sự lập pháp tại cả hai viện tại Mỹ. Họ có thể ngăn chặn nhiều sáng kiến của Nhà Trắng, đặc biệt liên quan đến chi tiêu, thuế quan và chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn giữ quyền phủ quyết, nên khả năng thông qua luật lớn vẫn bị hạn chế. Cục diện quyền lực chia rẽ sẽ dẫn đến bế tắc nhiều hơn, đàm phán kéo dài về ngân sách và trần nợ công.

Đối với Đảng Cộng hòa, thất bại này là một cảnh báo. Việc bảo vệ thành trì truyền thống thất bại cho thấy lòng trung thành của cử tri không còn tuyệt đối khi đời sống kinh tế bị ảnh hưởng trực tiếp. Đối với đảng Dân chủ, chiến thắng mang lại cơ hội nhưng cũng đặt ra trách nhiệm phải đưa ra giải pháp cụ thể về chi phí sinh hoạt thay vì chỉ phê phán.

Thế giới sẽ theo dõi sát sao khả năng chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục sử dụng quyền hành pháp để áp đặt thuế quan, bất chấp sự kiểm soát của Quốc hội.

Cuộc bầu cử 2026 một lần nữa khẳng định một quy luật cũ nhưng vẫn đúng: cử tri Mỹ “bỏ phiếu bằng túi tiền của mình”. Khi chi phí sinh hoạt tăng cao và được liên hệ rõ ràng với chính sách của chính quyền đương nhiệm, dù là thuế quan hay xung đột quân sự, thì ngay cả những “thành trì” tưởng như vững chắc nhất cũng có thể lung lay.