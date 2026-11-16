Các thành viên của nhóm Houthi (Ảnh minh họa: Reuters).

Lực lượng Vũ trang miền Nam, lực lượng chiến đấu cho chính phủ Yemen, ngày 15/11 cho biết họ đang điều chuyển quân từ các vị trí gần sân bay Dhubab và eo biển Bab al-Mandeb về phía Aden, trong bối cảnh lực lượng Houthi gia tăng sức ép lên các khu vực do chính phủ kiểm soát.

Lực lượng này mô tả việc rút quân là một phần trong nỗ lực tổ chức lại đội hình triển khai. Họ cho biết các ưu tiên hiện nay là bảo vệ Aden và góp phần chấm dứt cuộc vây bọc của Houthi với thành phố Taiz ở miền Nam.

Aden là nơi chính phủ Yemen đặt trụ sở trong bối cảnh nhóm Houthi do Iran hậu thuẫn đang kiểm soát thủ đô Sanaa.

Houthi đã gia tăng lợi thế kiểm soát một tuyến hàng hải quốc tế trọng yếu sau khi chính phủ Yemen rút quân khỏi Bab al-Mandeb, vốn được xem như "yết hầu" của biển Đỏ, trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn chưa khôi phục hoạt động lưu thông do chiến sự Mỹ - Israel.

Houthi đã kiểm soát được nhiều khu vực rộng lớn dọc bờ biển phía Nam Biển Đỏ của Yemen, trong đó có các khu vực gần eo biển Bab al-Mandeb, trong một chiến dịch tiến công chớp nhoáng hồi tháng 9.

Eo biển Bab al-Mandeb có vai trò quan trọng (Ảnh: IEA).

Những bước tiến này gây ảnh hưởng tới một tuyến đường quan trọng mà Ả rập Xê út sử dụng để xuất khẩu dầu mỏ, làm gia tăng lo ngại về sự gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu.

Đầu tháng 10, các lực lượng chính phủ Yemen phát động chiến dịch nhằm giành lại lãnh thổ từ Houthi, lực lượng đã kiểm soát phần lớn khu vực đông dân ở miền Bắc Yemen suốt nhiều năm qua.

Việc không giành được những bước tiến đáng kể về lãnh thổ, sau đó phải rút quân về phía Aden, cho thấy những thách thức mà lực lượng chính phủ Yemen đang phải đối mặt.

Xung đột giữa Houthi và Ả rập Xê út lại leo thang vào mùa hè năm nay, chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn được duy trì từ năm 2022. Hai bên đã nối lại các cuộc tập kích qua lại lẫn nhau trong những tháng qua.