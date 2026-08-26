Lũ quét biên giới Nepal - Trung Quốc: 95 người chết, 340 du khách mất tích

Khối bùn đất và đá khổng lồ đã đổ xuống một con sông ở khu vực biên giới Himalaya giữa Nepal và vùng Tây Tạng của Trung Quốc vào ngày 26/8, gây ra trận lũ lụt thảm khốc ở phía Nepal. Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 95 người thiệt mạng và hàng trăm du khách mất tích trong thảm họa này.

Các video đã được chia sẻ cho thấy hàng chục người bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc. Giới chức hai nước đều lo ngại số thương vong thực tế có thể cao hơn nhiều, cùng mức độ tàn phá nghiêm trọng.

Lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc (Nguồn: RT)

Nhà cửa và đường sá bị cuốn trôi ở Nepal, trong khi giới chức Tây Tạng lo ngại về “thương vong lớn” và nhiều người mất tích tại huyện Gyirong, sau vụ lở bùn tại cửa khẩu đường bộ giữa hai nước láng giềng.

Lũ quét ập tới quá nhanh khiến nhiều người không kịp phản ứng (Video: RT).

Cơ quan du lịch Nepal cho biết ít nhất 340 du khách, trong đó có 105 người Ấn Độ, 93 người Nepal, 3 công dân Mỹ và 12 công dân Anh, đã mất tích tại khu vực này. Bộ Ngoại giao Malaysia thông báo ít nhất 11 công dân nước này đã mất liên lạc với các công ty lữ hành của họ.

Lũ càn quét khiến ít nhất 95 người chết ở biên giới Nepal - Trung Quốc (Nguồn: RT).

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết 8 công dân nước này đang làm việc tại một nhà máy thủy điện đã mất tích, trong khi 10 người khác bị mắc kẹt. Nepal đã triển khai một đội cứu hộ để tìm kiếm các nạn nhân tại khu vực bị ảnh hưởng.

Cảnh báo lũ lụt đã được ban hành tại các bang Uttar Pradesh và Bihar đông dân ở miền bắc Ấn Độ, do các bang này giáp Nepal và nhiều con sông chảy từ vùng núi xuống đồng bằng của Ấn Độ.

Hình ảnh từ camera an ninh ở phía Trung Quốc quay khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng cho thấy nhiều người tháo chạy trước khi khối đá, bùn và nước khổng lồ phá hủy các tòa nhà, phương tiện và cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Cầu bị cuốn phăng trong trận lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc (Nguồn: RT).

Dòng lũ cuồn cuộn đổ về trên sông Bhote Koshi - con sông bắt nguồn từ Tây Tạng - vào khoảng 9h (giờ địa phương), gây ra sự tàn phá trên diện rộng tại các khu vực Syapru Besi và Timure thuộc huyện Rasuwa.

Các quan chức Nepal cảnh báo về nguy cơ thương vong lớn và kêu gọi người dân sống dọc bờ sông lập tức di chuyển đến những vùng đất cao hơn. Các cảnh báo đã được ban hành cho các khu dân cư ven sông tại các huyện Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha và Chitwan.

Hãng tin Xinhua của Trung Quốc đưa tin vụ sạt lở đất đã gây ra "thương vong lớn và nhiều người mất tích" tại cửa khẩu Gyirong.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo "dốc toàn lực" tìm kiếm những người mất tích, trong khi Nepal đã triển khai quân đội, bao gồm cả trực thăng, để thực hiện công tác cứu hộ.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Nepal cho biết họ đang "phối hợp với các cơ quan chức năng của chính phủ Nepal để sớm triển khai công tác cứu hộ và cứu trợ cho công dân Ấn Độ". Theo các thông tin ghi nhận, Ấn Độ đang chuẩn bị gửi hàng cứu trợ sang Nepal và các lực lượng thuộc Không quân Ấn Độ cũng đang trong trạng thái sẵn sàng.

Hàng trăm người mất tích vì lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc (Nguồn: RT)

Nguyên nhân chính xác của vụ lũ quét chưa thể được xác định ngay lập tức, nhưng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) cho biết đã có một trận động đất mạnh 4,4 độ xảy ra khoảng 7 phút trước thời điểm được ghi nhận trên camera an ninh.

Ngoại trưởng Nepal cũng cho biết đợt lũ bắt đầu khi trận động đất xảy ra trong khu vực và gây ra sạt lở đất. Tuy nhiên, ông cho biết thông tin này vẫn đang được xác minh.