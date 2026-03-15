Loạt UAV tập kích Moscow, sân bay Nga tạm ngừng hoạt động

UAV Dovbush T10 của Ukraine (Ảnh: Kyiv Post).

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin tuyên bố hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ hơn 60 máy bay không người lái (UAV) hướng về thủ đô Moscow vào ngày 14/3.

Ông Sobyanin cho biết các nhóm máy bay không người lái của Ukraine đã bị chặn trên đường đến Moscow.

Tính đến 23h25 giờ địa phương, Nga xác nhận bắn hạ 65 máy bay không người lái của Ukraine.

Các đội cứu hộ đã được điều động đến hiện trường các vụ rơi UAV. Hiện chưa có thương vong hay thiệt hại nào được báo cáo.

Mối đe dọa từ máy bay không người lái cũng khiến các sân bay Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky của Moscow phải tạm ngừng hoạt động.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đơn vị phòng không đã phá hủy 280 máy bay không người lái của Ukraine trên nhiều khu vực của Nga, bao gồm hàng chục UAV ở Moscow, trong ngày 14/3.

Các vụ đánh chặn UAV cũng diễn ra ở các khu vực Smolensk, Belgorod và Kursk của Nga.

Vụ tấn công bằng UAV gần đây nhất được ghi nhận vào thủ đô của Nga là vào ngày 8/3, khi hàng loạt máy bay không người lái của Ukraine bị phá hủy.

Trong những tháng gần đây, lực lượng quân sự Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, bao gồm các cảng và nhà máy lọc dầu. Thông qua các cuộc tấn công này, Kiev được cho là muốn hạn chế nguồn cung cấp nhiên liệu cho tiền tuyến và hạn chế doanh thu xuất khẩu của Nga.

Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các khu vực trọng yếu của ngành năng lượng Nga, nhằm gây áp lực tài chính lên Nga do ngành dầu khí của Nga ước tính đóng góp trung bình đến 20% GDP của đất nước.

Kiev cũng đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các mục tiêu quân sự quan trọng của Nga, bao gồm các căn cứ quân sự, nhà máy sản xuất vũ khí và kho chứa đạn dược.

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov tuyên bố các cuộc tập kích nhằm làm tê liệt nguồn thu từ dầu mỏ cũng như hoạt động sản xuất quân sự của Nga.

Điện Kremlin tuyên bố Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Nga đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các thành phố của Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev.

Moscow cũng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vì cho rằng các cơ sở này hỗ trợ Kiev sản xuất máy bay không người lái tầm xa.