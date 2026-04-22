Loạt tàu bị trúng đạn ở eo biển Hormuz, Iran lên tiếng

Tàu hải quân Iran tham gia duyệt binh (Ảnh: Getty).

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay 22/4 tuyên bố 2 tàu đã bị bắt giữ tại eo biển Hormuz và được điều hướng đến vùng biển Iran.

“Các tàu này bị cáo buộc hoạt động mà không có giấy phép hợp lệ, liên tục vi phạm các quy định và thao túng hệ thống định vị, do đó gây nguy hiểm cho an toàn hàng hải khi cố gắng rời khỏi eo biển Hormuz một cách bí mật”, IRGC cho biết trong một tuyên bố được phát trên đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB), đồng thời cho biết các tàu đã bị chặn và “bị dừng lại theo đúng quy trình bảo vệ quyền quốc gia của Iran”.

Truyền thông Iran cho biết tàu thứ ba, một tàu thuộc sở hữu của Hy Lạp, cũng trở thành mục tiêu của IRGC và “đang bị vô hiệu hóa ngoài khơi bờ biển Iran”.

Các kênh truyền thông bán chính thức của Iran đồng loạt đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tấn công tàu thứ ba trong ngày hôm nay tại eo biển Hormuz.

Các hãng tin Nour News, Fars và Mehr đều đưa tin về vụ tấn công của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vào một con tàu có tên Euphoria.

Các kênh truyền thông cho biết con tàu đã bị “mắc cạn” ngoài khơi bờ biển Iran, nhưng không nêu chi tiết về vụ việc.

Trước đó, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết ít nhất 2 tàu container đã bị trúng đạn ở eo biển Hormuz hôm nay.

UKMTO xác nhận họ nhận được báo cáo đầu tiên về một vụ tấn công ở khu vực cách Oman 15 hải lý về phía đông bắc. Con tàu xác nhận đã bị một tàu chiến của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tiếp cận “và sau đó bị bắn”, gây hư hại nặng cho cầu tàu. Toàn bộ thủy thủ đoàn được xác nhận là an toàn.

Vụ tấn công thứ hai được báo cáo cách Iran 8 hải lý về phía tây, nơi thuyền trưởng của một tàu chở hàng đang rời cảng cho biết tàu bị bắn và “hiện dừng lại trên biển”. Thủy thủ đoàn an toàn và không có thiệt hại nào đối với con tàu, UKMTO cho biết.

“UKMTO nhận thức được mức độ hoạt động cao ở khu vực eo biển Hormuz và khuyến khích các tàu báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào”, cơ quan hàng hải cho biết thêm.

Các vụ tấn công mới nhất diễn ra sau nhiều sự cố khác trong những ngày gần đây. Cuối tuần trước, New Delhi cho biết 2 tàu treo cờ Ấn Độ đã bị bắn khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Eo biển Hormuz có ý nghĩa chiến lược với hoạt động trung chuyển dầu và khí hóa lỏng toàn cầu. Tuyến đường này trên thực tế đã bị Iran phong tỏa một phần sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích nhằm vào Iran.

Cuối tuần trước, Iran thông báo sẽ mở lại eo biển Hormuz cho các tàu thương mại. Tuy nhiên, chưa đầy một ngày sau, Tehran tuyên bố đóng cửa eo biển một lần nữa do Mỹ không dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran vốn áp đặt từ ngày 13/4.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ phong tỏa eo biển Hormuz cho đến khi lệnh cấm vận của Mỹ được dỡ bỏ.

Không lâu sau đó, một số tàu bị tấn công ở gần Hormuz. Mỹ cáo buộc Iran vi phạm lệnh ngừng bắn khi tấn công các tàu này, gồm tàu của Anh và Pháp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Mỹ không mất gì nếu eo biển Hormuz đóng cửa, nhưng Iran có thể thiệt hại tới 500 triệu USD/ngày.