Loạt súng nổ gần Nhà Trắng, phóng viên trú ẩn trong phòng họp báo

Theo các thông tin truyền thông và video được đăng tải từ hiện trường, nhiều tiếng súng đã được nghe thấy gần Nhà Trắng vào tối 23/5, khiến các phóng viên tại Nhà Trắng phải trú ẩn trong phòng họp báo.

Truyền thông Mỹ đưa tin đã có tiếng súng vang lên ở khu vực Nhà Trắng.

Phóng viên Selina Wang của ABC News viết trên mạng xã hội X rằng cô đang quay video tại bãi cỏ phía bắc Nhà Trắng thì tiếng súng vang lên. Sau đó cô đã đăng tải đoạn video từ hiện trường.

“Nghe như hàng chục tiếng súng. Chúng tôi được yêu cầu chạy nhanh đến phòng họp báo, nơi chúng tôi đang trú ẩn bây giờ”, Wang cho biết.

Phóng viên Julie Tsirkin của đài NBC News viết trên X rằng khoảng 20 đến 30 phát súng đã được nghe thấy bên ngoài Nhà Trắng và các sĩ quan Mật vụ đã yêu cầu những người đang tập trung trên bãi cỏ phía Bắc chạy vào bên trong.

“Các sĩ quan USSS, rút ​​súng, đã bảo chúng tôi chạy vào bên trong", Tsirkin viết, nói thêm rằng Nhà Trắng “đang bị phong tỏa".

Một quan chức Mật vụ nói rằng cơ quan này đang điều tra thông tin về tiếng súng nổ tại góc đường 17 và đại lộ Pennsylvania Tây Bắc, ngay bên ngoài Nhà Trắng.

Lực lượng an ninh đứng bên ngoài cửa phòng họp báo tại Nhà Trắng (Ảnh: X/Julie Tsirkin).

Chi tiết về vụ việc vẫn chưa rõ ràng. Chưa có xác nhận chính thức nào về thương vong, lệnh bắt giữ, hay liệu tiếng súng nổ có gây ra mối đe dọa nào cho khuôn viên Nhà Trắng hay không.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh lo ngại về an ninh xung quanh Nhà Trắng đang gia tăng. Đầu tháng này, Cơ quan Mật vụ cho biết một người đàn ông đã bị lực lượng thực thi pháp luật bắn gần Đài tưởng niệm Washington sau khi nổ súng vào các sĩ quan, dẫn đến việc tăng cường an ninh trong khu vực trong một thời gian ngắn.

Vụ việc trên xảy ra chỉ hơn một tuần sau khi một tay súng tìm cách vượt qua hàng rào an ninh tại một khách sạn ở Washington, nơi Tổng thống Donald Trump đang tham dự một sự kiện. Một nghi phạm tên Cole Allen, 31 tuổi, đã bị truy tố với cáo buộc tìm cách mưu sát tổng thống.

CBS News dẫn hai nguồn tin cho biết, sau khi bị bắt, nghi phạm đã khai với các nhà chức trách rằng hắn muốn bắn các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump.

Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã được sơ tán an toàn và không ai trong số những người tham dự buổi tiệc bị thương nặng.

Các nhà chức trách xác nhận một đặc vụ của Mật vụ Mỹ đã bị trúng ít nhất một viên đạn do nghi phạm bắn ra, nhưng đặc vụ này đã có áo chống đạn bảo vệ và tình hình sức khỏe được dự đoán sẽ ổn định trở lại.