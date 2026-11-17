Ngân hàng JPMorgan Chase (Ảnh: Reuters).

Theo trang web theo dõi sự cố mạng Downdetector, JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, US Bank, Capital One và Truist nằm trong số các ngân hàng ghi nhận lượng khiếu nại gián đoạn dịch vụ tăng vọt.

Sự cố gián đoạn bắt đầu vào khoảng giữa trưa, khi nhiều khách hàng phản ánh không thể đăng nhập vào nền tảng ngân hàng trực tuyến và ứng dụng di động, không kiểm tra được số dư tài khoản cũng như không thể hoàn tất giao dịch.

Tính đến đầu giờ chiều 16/11 theo giờ địa phương, Downdetector đã ghi nhận hơn 4.700 báo cáo lỗi liên quan đến JPMorgan Chase, khoảng 2.000 báo cáo đối với Bank of America và hơn 1.000 trường hợp của Wells Fargo.

JPMorgan Chase xác nhận sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ, song khẳng định tiền của khách hàng vẫn được đảm bảo.

"Do một sự cố kỹ thuật, việc hoàn tất một số giao dịch đang mất nhiều thời gian hơn bình thường, nhưng khách hàng vẫn có quyền truy cập vào tài khoản và nguồn tiền của mình", người phát ngôn của JPMorgan Chase cho biết.

Theo hãng tin Associated Press, tình trạng gián đoạn dường như bắt nguồn từ JPMorgan Chase, sau đó lan sang khách hàng của các ngân hàng khác.

JPMorgan Chase tuyên bố trục trặc này không phải do tấn công mạng gây ra.

Sự cố ngân hàng này nối tiếp hàng loạt trục trặc kỹ thuật nghiêm trọng tại Mỹ gần đây. Hôm thứ Sáu tuần trước, một sự cố diện rộng của Microsoft đã làm gián đoạn các dịch vụ như Outlook, Teams và Copilot. Cùng ngày, sự cố với hệ thống kiểm soát không lưu quốc gia đã khiến các chuyến bay trên toàn nước Mỹ phải tạm ngừng cất cánh, gây xáo trộn hoạt động đi lại trên diện rộng kéo dài suốt dịp cuối tuần.