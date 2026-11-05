Máy bay hạ cánh khẩn cấp ở Pháp ngày 5/11 (Ảnh: Reuters).

Bốn máy bay phải chuyển hướng, hạ cánh xuống thành phố Prague, Cộng hòa Séc sau khi các cơ quan chức năng nhận được cảnh báo về mối đe dọa đánh bom.

Cảnh sát Cộng hòa Séc đang phối hợp với lực lượng an ninh tại sân bay Vaclav Havel ở thủ đô Prague để "chuẩn bị cho việc hạ cánh khẩn cấp của 4 máy bay này".

Đại diện sân bay cho hay, họ đã nhận được đe dọa đánh bom nhắm vào 4 chuyến bay từ một email ẩn danh. Vị đại diện này không tiết lộ email được viết bằng ngôn ngữ nào.

Các quan chức đánh giá mức độ thực tế của lời đe dọa đánh bom là "thấp". Tuy nhiên, cảnh sát Cộng hòa Séc cho biết sẽ tiến hành kiểm tra tất cả các máy bay.

"Chúng tôi không coi nhẹ mối đe dọa này. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã kích hoạt tất cả các biện pháp an ninh cần thiết nhằm hạn chế tác động tiềm tàng xảy ra đối với hành khách và các hoạt động của sân bay", tuyên bố của cảnh sát nêu rõ.

Cơ quan Dịch vụ Quản lý Bay của Cộng hòa Séc cho biết họ đang "xử lý tình hình hiện tại dựa trên các yêu cầu của phi hành đoàn và theo đúng các quy định".

Sân bay Prague là sân bay chính của Cộng hòa Séc. Nơi này đã phục vụ 17,8 triệu lượt hành khách trong năm ngoái.

Cùng ngày, các mối đe dọa đánh bom cũng khiến nhiều máy bay thương mại phải hạ cánh khẩn cấp trên khắp châu Âu.

Chuyến bay EI402 của hãng hàng không Aer Lingus từ Dublin (Ireland) đến Rome (Italy) phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp để phòng ngừa mối đe dọa an ninh. Máy bay này đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Evreux, cách Paris của Pháp khoảng 100km về phía tây.

Truyền thông Bỉ cũng đưa tin, một máy bay thương mại bị buộc phải hạ cánh xuống sân bay Zaventem ở Brussels.

Ngoài ra, một máy bay của hãng Finnair khởi hành từ Helsinki (Phần Lan) đã được không quân Italy hộ tống hạ cánh an toàn theo đúng lịch trình tại Rome.

Các quan chức Bulgaria cho biết, 3 máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp vì các mối đe dọa đánh bom. Theo Bộ Nội vụ Bulgaria, hai máy bay bay từ Copenhagen và Madrid đã hạ cánh xuống Sofia. Trong khi đó, máy bay thứ ba khởi hành từ London, đã hạ cánh xuống Plovdiv của Bulgaria.

Đây là đợt cảnh báo mới nhất trong chuỗi các mối đe dọa nhắm vào các chuyến bay tại châu Âu.

Hôm 3/11, ít nhất 7 chuyến bay và một tàu du lịch đã nhận được các cảnh báo đánh bom. Mối đe dọa này đã gây ra tình trạng gián đoạn tại các sân bay trên khắp châu Âu, mặc dù lực lượng an ninh sau đó không phát hiện thấy thiết bị nổ nào.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về các mối đe dọa này. Sự việc diễn ra trong bối cảnh gần đây nhiều nước châu Âu chứng kiến các vụ tấn công mạng bí ẩn nhắm vào hệ thống tủ lạnh, kho lạnh của siêu thị.

Một số chuyên gia cho rằng các mối đe dọa đánh bom giả có thể là một phần của hình thức gây gián đoạn tương tự với chi phí thấp và khó quy trách nhiệm.