Loạt điều kiện then chốt của Iran để khép lại xung đột với Mỹ

Một tòa nhà bị hư hại sau trận tập kích vào thủ đô Tehran, Iran (Ảnh: Reuters).

Theo báo Wall Street Journal, Iran đã đưa ra loạt điều kiện cho chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump để đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Các điều kiện của Iran bao gồm đóng cửa tất cả căn cứ của Mỹ ở Vùng Vịnh, bồi thường thiệt hại cho các cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran, cho phép Iran thu phí của các tàu đi qua eo biển Hormuz tương tự như cách Ai Cập thu phí đi qua kênh đào Suez, dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran, đảm bảo xung đột không tái diễn trong tương lai, chấm dứt các cuộc tấn công của Israel vào lực lượng Hezbollah ở Li Băng và không hạn chế chương trình tên lửa của Iran.

Theo các nguồn thạo tin giấu tên, Iran bắt đầu thu phí quá cảnh với một số tàu thương mại qua eo biển Hormuz. Tehran được cho là yêu cầu mức phí lên tới 2 triệu USD mỗi chuyến theo từng trường hợp, về thực chất tạo ra một dạng “phí quá cảnh” không chính thức trên tuyến đường thủy chiến lược này.

Tổng thống Trump ngày 23/3 cho biết ông đã đạt được khoảng 15 điểm đồng thuận trong một thỏa thuận tiềm năng thông qua các cuộc đàm phán gián tiếp với một nhân vật chủ chốt của Iran. Ông chỉ nêu rõ một điểm là Iran “cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân”, điều mà nước này từng tuyên bố trước đây.

Ông chủ Nhà Trắng khẳng định có cơ hội nghiêm túc để đạt được một thỏa thuận với Iran. Tuy nhiên, tình báo Israel nhận định khoảng cách giữa hai bên vẫn rất lớn.

Kênh Channel 12 của Israel dẫn 3 nguồn tin cho biết Mỹ, cùng với các nước trung gian hòa giải gồm Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, đang thảo luận về việc tổ chức một “hội nghị thượng đỉnh hòa bình” với Iran vào ngày 26/3. Tại đây, các bên dự kiến thảo luận về thỏa thuận 15 điểm mới do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt xung đột.

Hội nghị thượng đỉnh có thể sẽ được tổ chức tại Islamabad, mặc dù các nguồn tin lưu ý rằng Iran vẫn chưa đồng ý với kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh như vậy.

Trong khi đó, Đại sứ Iran tại Moscow Kazem Jalali ngày 24/3 cho biết không có bất kỳ liên lạc trực tiếp nào giữa Iran và Mỹ kể từ khi xung đột nổ ra.

Ông Jalali nhận định thông tin do Mỹ đưa ra về các cuộc đàm phán chỉ là một phần của đòn thao túng tâm lý và nhằm mục đích "hạ nhiệt lĩnh vực năng lượng" trong khi cuộc chiến vẫn tiếp diễn.

Đại sứ Jalali cũng nêu rõ 3 điều kiện để Iran quay trở lại đàm phán và chấm dứt cuộc xung đột với Mỹ - Israel. Ông nói rằng trước hết "xung đột phải chấm dứt và không bao giờ xảy ra lần thứ 3". Thứ hai, "tất cả các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran cần phải được dỡ bỏ”. Thứ ba, “Iran phải được bồi thường cho tất cả những thiệt hại mà Iran đã phải gánh chịu”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cũng xác nhận với hãng thông tấn IRNA rằng Tehran không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Washington, mà chỉ nêu rõ lập trường của mình với các bên trung gian hòa giải.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 24/3, ông Mohsen Rezaei, thành viên Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia Iran và cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), tuyên bố cuộc xung đột sẽ không kết thúc cho đến khi tất cả lệnh trừng phạt nhằm vào Iran được dỡ bỏ, tất cả thiệt hại của Iran được bồi thường và các đảm bảo quốc tế ràng buộc về mặt pháp lý được đưa ra để đảm bảo không có thêm bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Iran trong tương lai.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ và Israel phải bao gồm điều khoản bồi thường thiệt hại và các bảo đảm an ninh cho Iran và công nhận các quyền hợp pháp của Iran.