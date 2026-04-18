Lĩnh vực ưu tiên của Pháp hỗ trợ Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet (Ảnh: Đại sứ quán Pháp).

Trong thông cáo báo chí của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam ngày 17/4, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đã nêu rõ những lĩnh vực mà Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam để đạt được các mục tiêu phát triển.

Đại sứ Brochet cho biết từ nhiều năm qua, Pháp đã hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực phát triển với cách tiếp cận cụ thể dựa trên việc chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, tài trợ các dự án nền tảng và các hoạt động hợp tác đối tác lâu dài.

Theo Đại sứ Brochet, sự hợp tác này dựa trên tính chất bổ sung lẫn nhau rõ ràng. Việt Nam thể hiện những nhu cầu phù hợp với mục tiêu phát triển của mình, trong khi Pháp sở hữu kinh nghiệm chuyên môn và các kỹ năng được quốc tế công nhận rộng rãi, và Pháp sẵn sàng triển khai những kinh nghiệm và kỹ năng đó phục vụ cho mối quan hệ đối tác này.

Các lĩnh vực hợp tác ưu tiên

Đại sứ Pháp tại Việt Nam khẳng định đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hiện là lĩnh vực ưu tiên trong hợp tác giữa hai nước. Theo đó, Pháp cam kết sát cánh cùng các trường đại học, trung tâm nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam để hỗ trợ phát triển các năng lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác khoa học công nghệ bền vững.

Ngoài ra, chuyển đổi năng lượng cũng là một lĩnh vực hợp tác trọng tâm. Trong khuôn khổ Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), Pháp tích cực đóng góp, đặc biệt thông qua Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), vào việc tài trợ và thực hiện các dự án liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng và lưới điện. Điều này đã được thể hiện rõ hơn tại diễn đàn Global Gateway Forum do Liên minh châu Âu tổ chức tại Hà Nội vào tháng 3.

Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải mang lại tiềm năng hợp tác rất lớn, tiếp nối những thành quả mà hai nước đã đạt được với dự án Tuyến Metro số 3 Hà Nội.

Đại sứ Brochet nêu rõ, Pháp, quốc gia hàng đầu về đổi mới công nghệ, rất mong muốn hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng các dự án nền tảng như phát triển đường sắt, tàu điện ngầm đô thị và hàng không dân dụng, những lĩnh vực thiết yếu để thúc đẩy tăng trưởng và tăng cường hội nhập khu vực của đất nước.

Bên cạnh đó, hợp tác cũng có thể mở rộng sang các lĩnh vực chiến lược có giá trị gia tăng cao. Pháp có nhiều giải pháp để cung cấp cho Việt Nam trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng và không gian, nhằm giúp Việt Nam tăng cường khả năng tự chủ chiến lược.

"Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc phát triển bền vững và tự chủ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, trong lô-gích phát triển có trách nhiệm và tạo ra giá trị cho đất nước”, Đại sứ Brochet cho biết thêm.

Y tế cũng là một trụ cột hợp tác lịch sử của mối quan hệ Pháp - Việt. Lĩnh vực hợp tác này hiện nay càng được làm sâu sắc thêm bởi các cách tiếp cận toàn diện như "One Health", nhằm giải quyết các thách thức đan xen giữa sức khỏe con người, động vật và môi trường.

Đại sứ Brochet khẳng định, từ nghiên cứu cơ bản đến sản xuất vắc-xin, sự hợp tác giữa hai nước phục vụ cho sức khỏe và hạnh phúc của người dân Việt Nam.

Bên cạnh đó, theo Đại sứ Brochet, Pháp và Việt Nam cùng chia sẻ trách nhiệm thúc đẩy hòa bình, ổn định và quản trị quốc tế hiệu quả. Pháp mong muốn tăng cường sự trao đổi với Việt Nam tại các diễn đàn đa phương và hỗ trợ vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong việc thúc đẩy các lợi ích công cộng toàn cầu.

“Trong tất cả các lĩnh vực này, Pháp dự định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển bền vững, dựa trên mối quan hệ đối tác tin cậy, lâu dài có khả năng chống chịu trước các cuộc khủng hoảng và quyết tâm hướng tới tương lai”, Đại sứ Brochet nhấn mạnh.

Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Nhắc lại về lịch sử quan hệ song phương, Đại sứ Brochet khẳng định quan hệ giữa Pháp và Việt Nam trên thực tế là một phần của lịch sử lâu dài, được xây dựng trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.

Theo Đại sứ Brochet, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Sébastien Lecornu đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam và chúc đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam thành công trong trọng trách của mình. Lãnh đạo Pháp tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của Pháp dành cho Việt Nam, trong khuôn khổ Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, nhằm hỗ trợ đất nước phát triển.

Đại sứ Brochet khẳng định Pháp hoàn toàn sát cánh cùng Việt Nam để hỗ trợ những bước phát triển hướng tới sự tự chủ chiến lược lớn hơn. Đối thoại chính trị cấp cao, chất lượng các cuộc trao đổi và sự tương đồng về các nguyên tắc then chốt đều là những lợi thế để phát triển sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác của hai nước.

“Pháp hoàn toàn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới này, nhằm thúc đẩy các mục tiêu chuyển đổi kinh tế, chuyển đổi năng lượng và hiện đại hóa công nghệ”, Đại sứ Pháp tại Việt Nam nêu rõ.