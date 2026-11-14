Cựu CEO Nvidia Jensen Huang (Ảnh: Reuters).

Kêu gọi phục chức cho cựu CEO Nvidia

Chỉ một ngày sau khi cựu CEO Nvidia Jensen Huang từ chức do bê bối tình ái, nhà sáng lập SpaceX Elon Musk cho biết, ông muốn đưa ông Huang trở lại nắm quyền điều hành.

"Một bản kiến nghị đang được khởi xướng để phục chức cho Jensen và tôi cũng sẽ ký tên vào đó", ông Musk chia sẻ với hơn 240 triệu người theo dõi trên mạng xã hội X.

Hiện chưa rõ chính xác ông Musk đã ký vào bản kiến nghị nào, song tên của ông cùng nhiều giám đốc điều hành công nghệ tên tuổi khác đã xuất hiện trên trang web standwithjensen.com.

Tại đây, một bản kiến nghị thu hút hàng nghìn chữ ký viết: "Chúng tôi lo ngại rằng ông Jensen đã bị bãi nhiệm mà không trải qua một quy trình xem xét công bằng và đúng đắn”.

Trước đó, một lời kêu gọi phục chức cho ông Jensen Huang cũng thu hút hơn 1.600 bình luận, phần lớn trong số đó bày tỏ sự ủng hộ việc nhà sáng lập này quay lại điều hành công ty.

Liệu ông Jensen Huang có thể quay trở lại Nvidia?

Bất chấp những lời kêu gọi phục chức cho ông Jensen, việc đưa ông trở lại không đơn giản.

Hội đồng quản trị của Nvidia sẽ phải tiến hành bỏ phiếu để đưa ông trở lại. Theo điều lệ công ty, đa số thành viên hội đồng quản trị đương nhiệm nắm quyền quyết định ai sẽ giữ các vị trí điều hành cấp cao.

Sau khi ông Huang từ chức tại Nvidia, điều này đồng nghĩa với việc cần phải có sự đồng thuận của 6 trong số 10 thành viên hội đồng quản trị còn lại. Các cổ đông không có quyền bỏ phiếu trực tiếp cho vị trí CEO.

Bản thân số cổ phần của ông Huang cũng không đủ sức để đưa ông trở lại. Theo tài liệu ủy quyền năm 2026 của Nvidia, ông chỉ kiểm soát khoảng 3,58% quyền biểu quyết, trong khi hai quỹ đầu tư BlackRock và Vanguard mỗi bên đều nắm giữ hơn 7%.

Vào năm 2023, hội đồng quản trị của OpenAI đã tuyển dụng lại ông Sam Altman chỉ sau vài ngày vì khoảng 97% nhân viên đe dọa sẽ nghỉ việc. Tuy nhiên, OpenAI khi đó là một công ty tư nhân, và phần lớn các thành viên hội đồng quản trị từng sa thải ông Altman sau đó cũng rời khỏi ban lãnh đạo.

Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, với trường hợp của ông Jensen, cuộc điều tra nghi vấn liên quan đến tình báo nước ngoài quan trọng hơn nhiều so với bản kiến nghị phục chức.

Chính cuộc điều tra của hội đồng quản trị Nvidia đang là rào cản lớn nhất. Vào ngày 8/11, các thành viên hội đồng quản trị đã bắt đầu xem xét liệu ông Jensen Huang có phải là mục tiêu của một chiến dịch gián điệp nước ngoài hay không.

Sau đó, họ đã thuê công ty luật Wachtell Lipton, do cựu quyền Công tố viên liên bang Mỹ Joon H. Kim dẫn đầu, để tiến hành rà soát.

Các nhà lập pháp Mỹ cũng vào cuộc. Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ muốn ông Jensen Huang ra điều trần vào ngày 1/12 tới. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren nhận định việc từ chức không giúp ông Jensen Huang rũ bỏ trách nhiệm.

Đối với các cổ đông, kết cục của vụ việc này gắn liền với những con số định giá cụ thể. Nhà phân tích Dan Ives định giá cổ phiếu Nvidia ở mức 300 USD/cổ phiếu nếu có ông Jensen Huang điều hành và giảm xuống còn 225 USD nếu thiếu vắng ông.

Giá trị vốn hóa của Nvidia đã bốc hơi khoảng 1.800 tỷ USD so với mức kỷ lục ngày 6/10. Sau sự ra đi của ông Jensen Huang, giới đầu tư đang cân nhắc liệu nhà sản xuất chip này có thể duy trì tốc độ tăng trưởng thần tốc từng giúp hãng trở thành tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) hay không.