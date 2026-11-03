Binh sĩ Pháp cầm một UAV (Ảnh minh hoạ: AFP).

Sau gần 2 năm diễn ra các cuộc họp và hội nghị thượng đỉnh, “Liên minh các nước sẵn sàng hành động” dự kiến sẽ lần đầu tiên tập trận vào ngày 9/11 tại Nowa Deba, miền đông nam Ba Lan, khu vực cách biên giới Ukraine khoảng 100km về phía tây.

Cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng triển khai lực lượng tại Ukraine của liên minh gồm 36 quốc gia, do Pháp và Anh dẫn dắt, trong kịch bản chiến sự khép lại.

Cuộc tập trận mang tên “Koalicja” (tiếng Ba Lan có nghĩa là “Liên minh”) dự kiến kéo dài đến ngày 22/11. Mục đích của hoạt động là nhằm chứng minh năng lực quân sự của liên minh nhằm giúp Ukraine đảm bảo an ninh.

Trong cuộc tập trận chưa từng có tiền lệ này, gần 2.800 binh sĩ từ 10 quốc gia dự kiến được triển khai tại khu vực gần biên giới Ukraine. Pháp và Anh là hai nước đóng góp lực lượng chủ chốt, cùng với Ukraine, Estonia, Litva, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Bỉ.

Do Pháp và Anh dẫn dắt, Lực lượng đa quốc gia - Ukraine (MNF-U) đặt mục tiêu củng cố an ninh cho Ukraine mà không đảm nhận vai trò tiến công. Liên minh từng đề xuất phương án sẽ triển khai lực lượng ở Ukraine sau khi Kiev đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga.

Lực lượng này được thành lập năm 2025 và đã có sở chỉ huy tác chiến tại Paris. Đây không phải là một chiến dịch của NATO và có rất ít sự tham gia của Mỹ.

Mục tiêu của lực lượng là hỗ trợ các lực lượng vũ trang Ukraine, bảo đảm an ninh cho không phận Ukraine và tạo điều kiện để hoạt động kinh tế được nối lại ở Biển Đen.

“Cuộc tập trận sẽ cho phép kiểm tra tốc độ và hiệu quả triển khai lực lượng trên bộ, trên biển và trên không của nhiều quốc gia nhằm hỗ trợ Ukraine sau khi xung đột kết thúc”, tuyên bố chung do Bộ Quốc phòng Pháp công bố nêu rõ.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cho biết: “Đây không phải là một kế hoạch giả định, mà là một lực lượng thực sự, sẵn sàng hỗ trợ Ukraine khi giao tranh chấm dứt”.

Tướng Pháp Armel Dirou, người sẽ đồng chỉ huy cuộc tập trận cùng Trung tướng Anh Tom Bateman, cho biết cuộc tập trận đầu tiên của lực lượng liên minh là “một dấu mốc quan trọng, bởi đây sẽ là minh chứng cụ thể cho khả năng triển khai MNF-U ngay khi xung đột kết thúc”.

Ông Dirou cho biết mục tiêu của cuộc tập trận là chuẩn bị phương án triển khai nhiệm vụ, xử lý vấn đề hậu cần và khác biệt văn hóa có thể phát sinh giữa quân đội các nước.

“Đây không phải là màn phô trương sức mạnh. Chúng tôi sẽ không phô diễn cơ bắp trong cuộc tập trận”, ông nói.

Ông Bateman cho biết các nội dung được kiểm tra sẽ bao gồm cơ chế phối hợp, diễn tập việc di chuyển nhân lực, trang thiết bị và vật tư, cũng như đánh giá liệu các thành phần khác nhau có thể phối hợp và hoạt động hiệu quả như một lực lượng đa quốc gia thống nhất hay không.

Nga chưa bình luận về thông tin này. Tuy nhiên, Moscow trước đó đã nhiều lần phản đối kịch bản triển khai quân đội phương Tây tại Ukraine.

Đầu năm nay, Bộ Ngoại giao Nga “cảnh báo rằng việc triển khai các đơn vị quân sự phương Tây, các cơ sở quân sự, kho tàng và hạ tầng khác trên lãnh thổ Ukraine sẽ bị coi là sự can thiệp từ bên ngoài, gây ra mối đe dọa trực tiếp không chỉ đối với an ninh của Nga mà còn đối với các quốc gia châu Âu khác”.

“Tất cả đơn vị và cơ sở như vậy sẽ được coi là những mục tiêu tác chiến hợp pháp của Lực lượng Vũ trang Nga”, tuyên bố nhấn mạnh.