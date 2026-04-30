Lầu Năm Góc tính tung vũ khí “át chủ bài”, Iran cảnh báo thất bại của Mỹ

Thủy thủ chuẩn bị vũ khí trên tàu sân bay Mỹ trong chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Bloomberg ngày 30/4 dẫn nguồn tin cho biết, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã yêu cầu triển khai tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle đến Trung Đông để sẵn sàng cho các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Theo Bloomberg, nếu yêu cầu này được chấp thuận, đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ triển khai tên lửa siêu vượt âm này trên thực địa. Tên lửa này được thiết kế chủ yếu để xuyên thủng các hệ thống phòng thủ của đối phương.

Đây được xem là vũ khí “át chủ bài” trong nỗ lực gây sức ép của Mỹ với Iran nhắm phá vỡ bế tắc trong các cuộc đàm phán.

Nguồn tin tiết lộ, CENTCOM lý giải cho động thái triển khai tên lửa siêu vượt âm tại Trung Đông bằng cách chỉ ra rằng, Iran đã di chuyển các bệ phóng tên lửa của nước này ra ngoài tầm bắn của hệ thống tên lửa tấn công chính xác của Mỹ - loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn khoảng 482km.

Axios cũng đưa tin CENTCOM được cho là chuẩn bị cho đợt tấn công “chớp nhoáng và mạnh mẽ” nhằm vào Iran trong bối cảnh đàm phán bế tắc.

Bất chấp các kế hoạch quân sự của Mỹ, Đại sứ Iran tại Ai Cập Mojtaba Ferdowsi-Pour nói với hãng thông tấn TASS rằng Washington đã thua trong cuộc chiến với Iran và đang cố gắng bù đắp điều đó trên bàn đàm phán.

"Mỹ đã thua trên chiến trường, cả về kinh tế toàn cầu và năng lượng, cũng như về tiền tệ, vì các khoản thanh toán bằng USD đang giảm dần… Họ đã bị đánh bại nhưng đang cố gắng giành chiến thắng trên bàn đàm phán thông qua ngoại giao”, ông Ferdowsi-Pour nhận định.

Đại sứ Iran nói thêm rằng "sau tất cả các cuộc tấn công”, Tehran có quyền "không tham gia đàm phán mà đòi hỏi những gì họ muốn từ phía bên kia”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng cảnh báo việc Mỹ phong tỏa hải quân các cảng của Iran sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn ở vịnh Ba Tư và không đạt được mục tiêu đề ra.

“Mọi nỗ lực áp đặt phong tỏa hoặc hạn chế trên biển đều trái với luật pháp quốc tế và chắc chắn sẽ thất bại”, ông Pezeshkian tuyên bố.

Ông nói thêm rằng những biện pháp phong tỏa như vậy “không những không giúp tăng cường an ninh khu vực mà trên thực tế còn là nguồn gốc của căng thẳng và làm gián đoạn sự ổn định lâu dài ở vịnh Ba Tư”.

Tổng thống Pezeshkian cho biết an ninh ở vịnh Ba Tư chỉ có thể đạt được thông qua sự hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực.

Vị trí vịnh Ba Tư (Ảnh: BBC).

Ngày 13/4, chỉ vài ngày sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời được công bố, Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng và bờ biển của Iran.

Quân đội Iran vẫn đóng cửa eo biển Hormuz chiến lược, một tuyến đường huyết mạch cho hoạt động vận chuyển dầu khí toàn cầu. Tehran gần đây đe dọa sẽ có biện pháp “đáp trả” nếu lệnh phong tỏa của Mỹ tiếp tục.

Ngày 29/4, cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã nhắc lại lời cảnh báo này, nhưng không nêu rõ chi tiết.

“Chúng tôi sẽ không dung thứ cho việc phong tỏa hải quân. Nếu lệnh phong tỏa tiếp tục, Iran sẽ đáp trả”, ông Mohsen Rezaei, cựu tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, người được Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei bổ nhiệm làm cố vấn quân sự hồi tháng 3, nói với truyền hình nhà nước.

Ông cũng cảnh báo về một vòng xung đột mới giữa Mỹ và Iran, nói rằng điều đó có thể dẫn đến việc tàu chiến Mỹ bị đánh chìm và “binh lính của họ sẽ thiệt mạng”.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad cho biết Mỹ “sẽ không thu được bất kỳ kết quả nào” từ việc phong tỏa, bác bỏ mọi lo ngại về nguồn cung và phân phối dầu mỏ của Iran.

Tư lệnh Hải quân Iran Shahram Irani ra tín hiệu rằng Iran sẽ triển khai “trong tương lai rất gần” các loại vũ khí hải quân mà nước này mới phát triển gần đây.