Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei (Ảnh: Sputnik).

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC), Thiếu tướng Mohsen Rezaei tại Điện Kremlin.

Theo Tehran, các cuộc thảo luận giữa nhà lãnh đạo Nga và quan chức an ninh cấp cao hàng đầu của Iran tập trung vào an ninh khu vực và hợp tác kinh tế. Điện Kremlin thông báo về cuộc gặp hôm 5/11 nhưng không tiết lộ nội dung thảo luận.

Theo truyền thông Iran, ông Rezaei đã chuyển tới Tổng thống Putin thông điệp riêng của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei. Nội dung thông điệp chưa được tiết lộ.

Ông Rezaei cho biết Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei mong muốn thông điệp được chuyển tới Tổng thống Putin trong thời gian sớm nhất. Đáp lại, Tổng thống Nga gửi lời “chào hỏi nồng nhiệt và chân thành” tới Lãnh tụ Iran.

Sau cuộc gặp, ông Rezaei cho biết: “Chúng tôi đã thảo luận với ông Putin về những vấn đề quan trọng của khu vực, đồng thời có những cuộc trao đổi đáng kể về giai đoạn hậu chiến và các cơ chế an ninh khu vực”.

Ông Rezaei cho hay các cuộc thảo luận bao gồm đề xuất xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nga - Iran, giúp Tehran giải quyết tình trạng thiếu khí đốt. Ngoài ra, dự án này có thể đồng thời cho phép Iran tiếp nhận khí đốt của Nga và bán lại cho các quốc gia láng giềng, qua đó có thể củng cố vị thế của Tehran như một trung tâm phân phối khí đốt trong khu vực.

Theo PressTV, Tổng thống Putin hoan nghênh thông điệp của Lãnh tụ Tối cao Iran và nhấn mạnh vai trò quan trọng của Iran trong khu vực.

Đề cập những lập trường chung của Tehran và Moscow về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế, Tổng thống Nga tái khẳng định quyết tâm của Moscow trong việc mở rộng quan hệ với Iran, đồng thời kêu gọi các quan chức an ninh và chính trị hai nước tiếp tục tham vấn.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Tehran và Moscow tăng cường tiếp xúc ngoại giao và chiến lược, khi Iran tìm cách giải quyết những hệ quả của cuộc chiến, đồng thời thiết lập các cơ chế bảo đảm an ninh khu vực và tái thiết hậu chiến.

Hai nước nhiều lần nhấn mạnh cam kết mở rộng hợp tác chiến lược trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế và năng lượng.

Ngoài ra, các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc chiến giữa Mỹ và Iran được nối lại. Qatar đang đóng vai trò trung gian giữa Washington và Tehran. Nước này gần đây đã tổ chức một số vòng đàm phán, báo New York Times đưa tin hôm 5/11.

Các nguồn tin cho biết Iran đang xem xét những đề xuất liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này, đồng thời tiết lộ Phó Tổng thống Mỹ JD Vance được cho đã gửi thư cho ông Rezaei hồi tháng trước, đề xuất tiến hành đàm phán hòa bình trực tiếp, trong đó có cả vấn đề hạt nhân.

Trước đó, ông Rezaei cho biết Tehran đã đưa ra 7 điều kiện với Washington, nhấn mạnh rằng nếu Mỹ không tuân thủ, Iran “sẽ không mở cửa eo biển Hormuz và cũng không tiến hành đàm phán”.

Nga, nước đã ký hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện có thời hạn 20 năm với Iran vào năm ngoái, kêu gọi giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao và đề nghị hỗ trợ tháo gỡ khủng hoảng.