Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: Tasnim).

Trong tuyên bố ngày 4/11 sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cho rằng không thể tin tưởng Mỹ, đồng thời nhấn mạnh những thay đổi trong bộ máy lãnh đạo chính trị tại Washington sẽ không làm thay đổi lập trường đối đầu với Tehran.

“Nếu vẫn còn những người nuôi hy vọng, dù chỉ là nhỏ nhất rằng, lập trường của Mỹ có thể thay đổi thông qua chuyển đổi quyền lực đảng phái, hoặc tin rằng việc nhượng bộ Mỹ có thể thuyết phục nước này từ bỏ thái độ đối đầu đối với người dân Iran, thì họ đã hoàn toàn sai lầm”, ông Mojtaba nêu rõ.

Ông Mojtaba cáo buộc Mỹ đang tìm cách buộc Iran phải “nhượng bộ vô điều kiện”, đồng thời cảnh báo mọi sự nhượng bộ sẽ chỉ càng khuyến khích thêm các hành động gây hấn.

“Dù chỉ là khuynh hướng nhỏ nhất nghiêng về phía nhượng bộ đối thủ cũng sẽ làm tiêu tan những thành quả to lớn đã đạt được”, Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố.

Ông Mojtaba cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào khác từ phía Mỹ nhắm vào Iran đều sẽ dẫn đến đòn đáp trả trên quy mô rộng lớn hơn.

Lãnh tụ Tối cao Iran mô tả việc Tehran kiểm soát eo biển Hormuz và các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực là hành động đáp trả trước những động thái quân sự từ Washington.

“Nếu những hành vi gây hấn như vậy tái diễn, quy mô phản ứng sẽ còn mở rộng hơn nhiều”, ông Mojtaba cho biết thêm.

Ông Mojtaba cũng ca ngợi “các hành động dũng cảm và mạnh mẽ” của “mặt trận kháng chiến” trong khu vực, ám chỉ các nhóm vũ trang tại Palestine, Li Băng, Iraq và Yemen.

Ông cho rằng những diễn biến này đã bộc lộ rõ ​​giới hạn trong sức mạnh quân sự của Mỹ, đồng thời kêu gọi tăng cường năng lực quốc phòng cho Iran.

“Cách duy nhất để đạt được năng lực răn đe tuyệt đối là tiếp tục theo đuổi chiến lược xây dựng một “Iran ngày càng hùng mạnh hơn” thông qua sự phát triển toàn diện”, ông Mojtaba khẳng định.

Cùng ngày, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran đồng thời là trưởng đoàn đàm phán với Mỹ, cho biết kết quả bầu cử giữa kỳ là bằng chứng cho thấy cử tri Mỹ không ủng hộ cuộc chiến Iran.

“Người dân Mỹ đã nói không với chiến tranh, và chúng tôi ủng hộ thông điệp này”, ông Ghalibaf viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Tuyên bố của các quan chức Iran được đưa ra sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Một trong những mối quan tâm chính của cử tri Mỹ hiện nay là cuộc chiến của Mỹ tại Iran, vốn được xem là nguyên nhân khiến giá nhiên liệu tăng cao.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Financial Times ngày 3/11, Tổng thống Donald Trump cho biết ông hài lòng với tình hình hiện tại liên quan đến Iran, đồng thời nói thêm rằng Washington không có ý định thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai gần.

Trước đó, truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết, Washington có thể nối lại các cuộc tấn công nhắm vào Iran ngay sau bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Trong những ngày gần đây, ông Trump liên tục phát đi tín hiệu rằng Mỹ sẽ sớm ra quyết định về cuộc chiến Iran. Theo chủ nhân Nhà Trắng, Mỹ sẽ chấm dứt cuộc chiến Iran bằng cách này hay cách khác, hoặc nối lại chiến dịch tập kích, hoặc đạt được thỏa thuận với Tehran.