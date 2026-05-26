Lãnh tụ Tối cao Iran cảnh báo cứng rắn Mỹ sau đòn tấn công bất ngờ

Trong tuyên bố trên Telegram hôm nay 26/5, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố các cường quốc Vùng Vịnh sẽ không còn "là lá chắn" cho các căn cứ quân sự của Mỹ và Washington sẽ không còn "nơi trú ẩn an toàn" trong khu vực.

"Thời gian sẽ không quay lại, các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực sẽ không còn là lá chắn cho các căn cứ của Mỹ nữa", Lãnh tụ Tối cao Iran nhấn mạnh.

Thông điệp của ông Mojtaba Khamenei cũng khẳng định Mỹ "sẽ không còn nơi trú ẩn an toàn cho những hành động gây hấn và thiết lập các căn cứ quân sự trong khu vực". Theo Lãnh tụ Tối cao Iran, Mỹ "ngày càng xa rời vị thế trước đây của mình”.

"Tương lai thuộc về cộng đồng Hồi giáo và nền văn minh Hồi giáo mới”, ông tuyên bố.

Lãnh tụ Tối cao Iran kêu gọi các quốc gia Hồi giáo tăng cường hợp tác và định hình một trật tự khu vực và toàn cầu mới vượt ra ngoài sự thống trị của Mỹ.

"Cộng đồng Hồi giáo toàn cầu và các quốc gia trong khu vực sở hữu nhiều năng lực chung và lợi ích chung sẽ định hình trật tự mới và cấu trúc tương lai của khu vực và thế giới", ông Mojtaba Khamenei cho biết thêm.

Thông điệp mới nhất của Lãnh tụ Tối cao Iran được đưa ra khi ông vẫn chưa xuất hiện công khai trước công chúng. Cơ quan y tế Iran xác nhận Lãnh tụ Tối cao bị thương nhẹ trong trận tập kích của Mỹ và Israel.

Cùng ngày, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Iran, ông Abolfazl Shekarchi, cho biết bất kỳ hành động gây hấn mới nào chống lại Iran sẽ bị đáp trả “nghiêm khắc hơn nhiều” và không chỉ giới hạn trong khu vực.

Ông Shekarchi nói rằng trong trường hợp xảy ra một đợt xung đột mới, các cuộc tấn công của Iran sẽ vươn ra ngoài biên giới khu vực và sẽ dữ dội, khốc liệt hơn trước đây.

Trong khi đó, nghị sĩ Iran Ebrahim Rezaei, người phát ngôn của Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, cho biết các nhà ngoại giao đại diện cho Tehran trong các cuộc đàm phán trung gian với Mỹ “phải đàm phán từ vị thế của người chiến thắng”.

“Người chiến thắng cuối cùng của cuộc chiến đã và vẫn sẽ là dân tộc Iran dũng cảm”, ông Rezaei viết trên mạng xã hội.

“Nhượng bộ đối thủ chỉ khiến họ trở nên mạnh bạo hơn và làm trầm trọng thêm các vấn đề của chúng ta. Xin đừng xóa bỏ lằn ranh đỏ”, quan chức Iran gửi thông điệp.

Tuyên bố cứng rắn của Lãnh tụ Tối cao và các quan chức Iran được đưa ra sau khi Mỹ bất ngờ tấn công các mục tiêu ở phía nam Iran giữa lúc ngừng bắn.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 25/5 xác nhận, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc "tấn công tự vệ" nhắm vào các trận địa phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran đang cố gắng rải thủy lôi xung quanh khu vực eo biển Hormuz.

CENTCOM tuyên bố tiếp tục “bảo vệ các lực lượng Mỹ trong khi vẫn duy trì sự kiềm chế trong thời gian lệnh ngừng bắn đang diễn ra". Quân đội Mỹ khẳng định đây là những đòn tấn công “mang tính phòng vệ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là muốn tiến hành đàm phán và củng cố một thỏa thuận hòa bình với Iran. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ ngày càng mất kiên nhẫn với Tehran.

Ông Trump định phát động một cuộc tấn công vào Iran từ tuần trước, nhưng đã quyết định hoãn lại do sự can thiệp từ các nước Vùng Vịnh.