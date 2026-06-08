Lãnh đạo Ukraine lần đầu tiết lộ lý do công bố thư ngỏ gửi Tổng thống Putin

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lý do ông công bố bức thư ngỏ gửi tới nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin hồi tuần trước là muốn buộc chủ nhân Điện Kremlin phải phản hồi, vì Ukraine có rất ít phương thức để gửi thông điệp tới Nga.

"Tôi đã gửi một bức thư, một bức thư ngỏ, bởi vì tôi không biết liệu ông ấy (Tổng thống Putin) có đọc nó hay không. Một bức thư ngỏ đồng nghĩa với việc ông ấy phải trả lời chúng tôi về những điều quan trọng đối với xã hội của ông ấy... Đó là lý do tại sao đối với tôi, việc chia sẻ một cách công khai về tình thế của chúng tôi là vô cùng, vô cùng quan trọng”, ông Zelensky trả lời phỏng vấn Sky News ngày 7/6.

Ông nói thêm: “Chúng tôi không có quá nhiều cơ hội để gửi tín hiệu đến Nga”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 4/6 đã công bố một bức thư ngỏ gửi tới Tổng thống Vladimir Putin, trong đó đề xuất hai nhà lãnh đạo gặp nhau để thống nhất chấm dứt xung đột.

"Ukraine đề xuất chấm dứt cuộc chiến thông qua sự gắn kết trực tiếp giữa chúng tôi và ông. Tôi đề xuất một cuộc gặp... Nếu cá nhân ông không tự đưa ra kết luận rằng đã đến lúc phải chấm dứt cuộc chiến, Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu vì sự sinh tồn của mình”, ông Zelensky viết.

Tổng thống Zelensky cũng đề xuất một cuộc trao đổi tù binh theo nguyên tắc "tất cả đổi lấy tất cả", trao trả các thường dân và trẻ em bị ép xuất cảnh, cùng một hội nghị thượng đỉnh do một quốc gia trung lập như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc một quốc gia Ả rập đăng cai tổ chức. Bức thư nói rằng Nga đang phải đối mặt với những sức ép ngày càng tăng về cả quân sự, kinh tế.

Cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng, bức thư nhằm gửi thông điệp trước tiên là đến Tổng thống Putin, tiếp đó là người dân Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đối tác châu Âu.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Sky News, ông Zelensky cũng tiết lộ cuộc gặp của ông với tỷ phú Nga đang bị trừng phạt Roman Abramovich.

"Abramovich đã đến và ông ấy muốn chuyển cho tôi thông điệp rằng Nga muốn hiểu chúng tôi đã sẵn sàng làm những gì", ông nói.

Ông Zelensky cho biết ông đã bảo tỷ phú Abramovich nói với Tổng thống Putin rằng Ukraine sẽ không bao giờ đầu hàng ở Donbass. Ông cũng yêu cầu nhà tài phiệt này chuyển lời tới ông Putin rằng ông sẵn sàng gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Nga tại một thành phố bên ngoài nước Nga hoặc Belarus.

"Tôi đã nói rằng ông có thể chọn bất kỳ thời điểm nào kể từ ngày mai, ông có thể chọn bất kỳ ngày nào, bất kỳ hình thức nào", ông Zelensky nói.

Đề xuất đối thoại trực tiếp của ông Zelensky đã nhận được sự ủng hộ của Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, Tổng thống Putin ngay sau đó đã bác lời đề nghị vì cho rằng một cuộc gặp như vậy vào thời điểm này không có nhiều ý nghĩa.

“Tôi không thấy có ý nghĩa gì trong việc gặp mặt; điều duy nhất phía Ukraine muốn là ngăn chặn bước tiến của lực lượng vũ trang chúng tôi. Nhưng chúng tôi cần các thỏa thuận, không phải cho 6 tháng, không phải cho 3 tháng, mà là lâu dài”, ông Putin nói.