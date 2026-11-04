Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm nhà máy đóng tàu Nampho ngày 2/11 (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm Nhà máy đóng tàu Nampho vào ngày 2/11, nơi Triều Tiên đang đóng một tàu chiến mới.

Theo KCNA, ông Kim Jong-un cho biết “môi trường địa chính trị mới xuất hiện gần đây cùng các hành động thù địch từ các đối thủ” cho thấy “sự cần thiết phải sở hữu những tàu chiến tiên tiến và mạnh mẽ nhất”.

Ông Kim Jong-un khẳng định tàu chiến đang được đóng của Triều Tiên sở hữu “hệ thống tác chiến với năng lực vận hành mà chưa quốc gia nào trên thế giới có được”, đồng thời nhấn mạnh “ý nghĩa quân sự to lớn của việc tập trung sức mạnh chiến đấu quy mô lớn này”.

KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh hành động này là “cần thiết để bảo vệ tổ quốc, đảm bảo chủ quyền và ngăn chặn mọi mối đe dọa”.

Năm 2025, Triều Tiên đã công bố một tàu thuộc lớp tàu khu trục có lượng giãn nước 5.000 tấn. Các chuyên gia nhận định con tàu này có khả năng mang cả tên lửa đối đất và tên lửa đối không.

Triều Tiên đang nhanh chóng nâng cấp lực lượng hải quân, đưa vào biên chế các tàu khu trục 5.000 tấn và thử nghiệm tên lửa phóng từ tàu chiến.

Ông Kim Jong-un cam kết trang bị vũ khí hạt nhân cho hạm đội và chế tạo những tàu chiến lớn hơn, có lượng giãn nước 10.000 tấn.

Theo ông Kim Jong-un, hải quân từng là bộ phận yếu nhất trong các lực lượng quân sự của Triều Tiên, nhưng các năng lực của lực lượng này giờ đây sẽ "vượt ngoài sức tưởng tượng".

Bình Nhưỡng cho biết việc mở rộng lực lượng hải quân là cần thiết để đối phó với các mối đe dọa từ Mỹ và Hàn Quốc, trong bối cảnh Triều Tiên phát triển các loại vũ khí nhằm mở rộng tầm hoạt động quân sự vượt ra ngoài phạm vi hoạt động ven biển truyền thống của hải quân nước này.

Chuyến thăm nhà máy đóng tàu của ông Kim Jong-un diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên phóng thử các tên lửa hành trình chiến lược, tiếp nối một vụ thử khác với các đầu đạn bom chùm vào cuối tuần qua.