Cử tri Dân chủ ăn mừng tại North Carolina (Ảnh: Reuters).

Các thăm dò dư luận đã được chứng minh sau đêm bầu cử giữa kỳ ở Mỹ. Đảng Dân chủ đã giành lại quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện khi “làn sóng xanh” (màu xanh đặc trưng của đảng Dân chủ) xuất hiện ở một loạt bang.

Trên khắp bản đồ chính trị, sự chuyển dịch sang sắc xanh Dân chủ cực kỳ lớn. Tại các khu vực nông thôn vùng Trung Mỹ, cách biệt chiến thắng khổng lồ mà Tổng thống Trump từng đạt được hai năm trước đã thu hẹp nghiêm trọng. Tại các đơn vị bầu cử có đông cử tri gốc Mỹ Latinh, những lợi thế mà ông Trump giành được vào năm 2024 đã hoàn toàn “bốc hơi”.

Những nỗ lực chiêu mộ và ủng hộ ứng cử viên của ông Trump đã phản tác dụng. Các ứng cử viên mà ông ủng hộ đã thất bại hoặc bị dẫn trước trong các cuộc đua Thượng viện tại North Carolina, Georgia, Texas và South Carolina.

Đảng Dân chủ lật ngược 7 ghế Thượng viện

Đảng Dân chủ giành chiến thắng ở Thượng viện (Ảnh: NBC).

Đảng Dân chủ đã lật ngược ít nhất 6 ghế Thượng viện do đảng Cộng hòa nắm giữ để giành thế đa số, chiến thắng tại các cuộc đua ở Texas, Ohio, Kansas, Iowa, North Carolina và South Carolina.

Tại Iowa, nghị sĩ bang Josh Turek đã đánh bại Hạ nghị sĩ Ashley Hinson, một trong những ứng cử viên ngôi sao của đảng Cộng hòa. Ông Turek đưa ra lập luận rằng bang Iowa đang phải gánh chịu hậu quả từ các mức thuế quan của ông Trump và giá dầu diesel tăng cao do cuộc chiến với Iran.

Tại Ohio, hai năm sau khi để mất ghế Thượng viện còn lại của bang, chính trị gia Dân chủ Sherrod Brown đã hoàn tất màn tái xuất chính trị bằng việc đánh bại Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jon Husted.

Tại Kansas, mục sư Adam Hamilton đã đánh bại Thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Marshall.

Tại North Carolina, cựu Thống đốc Dân chủ Roy Cooper đã giành chiến thắng trước cựu Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Michael Whatley.

Tuy nhiên, kết quả tại South Carolina mới là một bất ngờ lớn. Ứng cử viên Dân chủ Annie Andrews đã đánh bại bà Darline Graham, em gái của cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, để giành lấy chiếc ghế vốn thuộc về đảng Cộng hòa. Trước đó, không một ứng cử viên Dân chủ nào thắng nổi cuộc đua Thượng viện tại bang South Carolina kể từ năm 1998.

South Carolina vốn không nằm trong danh sách dễ “đổi màu” trên bản đồ bầu cử giữa kỳ. Một chiến thắng tại đây là dấu hiệu thuận lợi cho cơ hội của đảng Dân chủ tại các bang dự kiến sẽ cạnh tranh hơn như Alaska.

Đảng Dân chủ kiểm soát Hạ viện (Đồ họa: NBC).

Tín hiệu tốt cho đảng Dân chủ trước bầu cử tổng thống năm 2028

Theo giới quan sát, kết quả sơ bộ bầu cử giữa kỳ tràn ngập những tín hiệu khích lệ dành cho các chính trị gia Dân chủ muốn ra tranh cử tổng thống vào năm 2028.

Ít nhất hai ứng cử viên tiềm năng cho Nhà Trắng, Thống đốc bang Illinois JB Pritzker và Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro đã dễ dàng tái đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 3/11.

Ông Pritzker đã ngầm phát tín hiệu về tương lai chính trị của mình khi phát biểu với người ủng hộ rằng: “Tôi muốn các bạn giữ vững hy vọng. Chúng ta đã leo qua một ngọn núi vào đêm nay, nhưng chúng ta đang ngồi ở chân của một ngọn núi khác”.

Một ứng cử viên tiềm năng khác cho Nhà Trắng, Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear, không có tên trên phiếu bầu hôm 3/11 nhưng đã giành chiến thắng lớn khi cựu trợ lý của ông, Zach Dembo, giành một ghế Hạ viện vốn nghiêng về đảng Cộng hòa tại Kentucky.

Tại Georgia, chiến thắng dứt khoát của thượng nghị sĩ Dân chủ Jon Ossoff nhiều khả năng sẽ làm tăng thêm các đồn đoán việc ông sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2028.

Việc cựu Thị trưởng Atlanta Keisha Lance Bottoms giành chiến thắng trong cuộc đua thống đốc đồng nghĩa với việc một đồng minh Dân chủ có thể chọn người thay thế ông tại Thượng viện nếu quyết định ra tranh cử tổng thống.