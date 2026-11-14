Con tàu bị lật nghiêng sau cú đâm (Ảnh: Reuters).

Một tàu chuyên chở nhựa đường đã đâm vào một tàu chở khách đang neo đậu tại thành phố New Orleans, bang Louisiana (Mỹ), hôm 13/11.

Cú đâm bất ngờ khiến con tàu bị lật nghiêng và nhiều hành khách rơi xuống sông Mississippi.

Các video tại hiện trường cho thấy tàu chuyên chở nhựa đường Atlantic Asphalt có kích thước lớn hơn nhiều đã đâm trực diện vào mạn tàu du lịch American Heritage.

Khoảnh khắc tàu chở 180 người lật nghiêng vì bị tàu hàng đâm trúng tại Mỹ (Video: Wdsu).

Vào thời điểm xảy ra va chạm, con tàu do hãng American Cruise Lines vận hành đang chở hơn 180 hành khách và thủy thủ đoàn.

Du thuyền lật nghiêng và chìm một phần trong khi các tàu kéo, cảnh sát cùng lực lượng cứu hộ khác khẩn trương đến hỗ trợ.

Thị trưởng New Orleans Helena Moreno xác nhận tất cả những người có mặt trên tàu đã được giải cứu. Bà cho biết thêm 32 người đã được đưa đến bệnh viện, nhưng không ai bị thương nghiêm trọng.

“Đây thực sự là một phép màu trên sông Mississippi. Khi nghĩ đến số người có mặt trên du thuyền và khả năng chúng tôi đưa được tất cả họ ra khỏi tàu, đưa họ lên khỏi mặt nước”, Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry nói với các phóng viên.

Nguyên nhân vụ va chạm đang được điều tra. Các báo cáo ban đầu cho thấy tàu chuyên chở nhựa đường có thể đã bị mất kiểm soát trước khi đâm vào con tàu đang neo đậu.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin viết trên mạng xã hội rằng: “Chúng tôi đang huy động mọi nguồn lực hiện có để hỗ trợ giải cứu những hành khách”. Ông cho biết bộ này đang phối hợp chặt chẽ với giới chức bang.

American Heritage là tàu du lịch chạy bằng guồng bánh xe có chiều dài 90m, được đóng năm 2015. Con tàu đang hoàn thành chuyến du ngoạn kéo dài 8 ngày trên sông Mississippi thì xảy ra va chạm.

Trong khi đó, Atlantic Asphalt dài 160m, mang cờ Quần đảo Marshall, được đóng vào năm 2017.