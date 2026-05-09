Khoảnh khắc quân đội Mỹ nổ súng vào tàu Iran gần eo biển Hormuz

Trong thông báo trên mạng xã hội Truth Social ngày 8/5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa tàu chở dầu M/T Sea Star III và M/T Sevda, trước khi cả hai tàu này tiến vào một cảng của Iran trên vịnh Oman gần eo biển Hormuz.

Phía Mỹ cáo buộc các tàu Iran vi phạm lệnh phong tỏa đang diễn ra tại eo biển Hormuz.

Thông báo của CENTCOM cũng đăng kèm một video ghi lại khoảnh khắc 2 tàu chở dầu Iran bị trúng hỏa lực của Mỹ. Khói được nhìn thấy bốc lên từ các tàu này sau khi lực lượng Mỹ khai hỏa.

Khoảnh khắc lực lượng Mỹ Mỹ nổ súng vào tàu Iran gần eo biển Hormuz (Nguồn: CENTCOM)

Theo thông báo, CENTCOM đã thực thi các biện pháp phong tỏa đối với 2 tàu chở dầu mang cờ Iran đang cố gắng cập cảng Iran trên vịnh Oman.

Thông báo nêu rõ, tiêm kích F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ từ tàu USS George H.W. Bush (CVN 77) đã vô hiệu hóa cả 2 tàu chở dầu Iran sau khi bắn đạn chính xác vào các tàu này, ngăn chặn các tàu không tuân thủ lệnh phong tỏa tiến vào Iran.

Trong một thông báo được đưa ra sau đó cùng ngày, CENTCOM đã lãm rõ thông tin về các tàu bị vô hiệu hóa khi thực thi lệnh phong tỏa các cảng của Iran. CENTCOM cho biết có 4 tàu bị vô hiệu hóa trong khu vực.

Các tàu được CENTCOM xác định bị vô hiệu hóa gồm tàu M/V Touska, bị vô hiệu hóa ngày 19/4, tàu M/T Hasna vào ngày 6/5 và 2 tàu M/T Sea Star và M/T Sevda vào ngày 8/5.

CENTCOM cũng công bố ảnh của các tàu khu trục của Mỹ gồm USS Truxtun, USS Rafael Peralta và USS Mason đang hoạt động ở Trung Đông.

“3 tàu khu trục đang di chuyển trên biển Ả Rập để hỗ trợ phong tỏa chống lại Iran”, CENTCOM cho biết trong tuyên bố cập nhật.

Vào ngày 6/5, lực lượng Mỹ tuyên bố vô hiệu hóa tàu chở dầu M/T Hasna mang cờ Iran khi phương tiện này tìm cách tiến vào một cảng của Iran ở vịnh Oman.

Theo CENTCOM, tiêm kích F/A-18 Super Hornet từ tàu USS Abraham Lincoln (CVN 72) đã vô hiệu hóa bánh lái của tàu chở dầu Iran bằng cách bắn nhiều phát đạn từ pháo 20mm.

"Lực lượng Mỹ ở Trung Đông vẫn cam kết thực thi triệt để lệnh phong tỏa đối với các tàu ra vào Iran. Những binh lính được huấn luyện bài bản của chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ tuyệt vời", Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, cho biết.

Vị trí vịnh Oman và eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Theo CENTCOM, lực lượng Mỹ đã chuyển hướng 57 tàu thương mại và vô hiệu hóa 4 tàu “để ngăn chặn các tàu này vào hoặc rời các cảng của Iran”.

Mỹ tuần này tuyên bố dừng chiến dịch hỗ trợ các tàu đi qua eo biển Hormuz, nhưng vẫn duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Lực lượng vũ trang Iran đã đặt eo biển Hormuz dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt, cấm tất cả các tàu liên quan đến Mỹ và Israel sau khi 2 nước này phát động chiến dịch không kích Iran kể từ cuối tháng 2. Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng nhất thế giới.

Một dự luật đang được thúc đẩy tại quốc hội Iran sẽ áp đặt lệnh cấm hoàn toàn đối với bất kỳ tàu nào liên quan đến Israel, trong khi các tàu liên kết với Mỹ và các quốc gia thù địch khác sẽ phải đối mặt với những hạn chế nghiêm ngặt. Luật này cũng thiết lập một hệ thống thu phí đối với việc đi lại của các tàu không thuộc diện thù địch.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine xác nhận khoảng 22.500 thủy thủ trên hơn 1.500 tàu thương mại hiện không thể rời khỏi khu vực Vùng Vịnh.