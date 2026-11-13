Một chiếc Airbus A321neo của British Airways chở 220 hành khách đã trải qua khoảnh khắc đáng sợ vào sáng 12/11 khi phần đuôi máy bay va chạm mạnh với đường băng sân bay Heathrow trong lúc hạ cánh, buộc phi công phải hủy bỏ quy trình và cất cánh trở lại.

Chuyến bay khởi hành từ Amsterdam (Hà Lan) đã gặp sự cố khi máy bay nghiêng về phía bên trái và phần đuôi chạm mạnh xuống mặt đường băng. Các nhân chứng và hành khách trên chuyến bay mô tả tiếng la hét hoảng sợ vang lên trong khoang, khi hành khách bị đẩy mạnh về phía trước do va chạm.

Một người đam mê máy bay đã ghi lại toàn bộ khoảnh khắc thót tim này qua video, cho thấy rõ sự cố bất ngờ và nguy hiểm.

Khoảnh khắc thót tim khi đuôi máy bay British Airways va quệt đường băng trong lúc hạ cánh (Video: Guardian).

Một nguồn tin giấu tên nhận định: “Đây là tình huống cực kỳ bất thường. Đã có những tiếng la hét. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Một sự cố suýt gặp tai nạn như thế này là rất hiếm. Máy bay bị gió mạnh tác động, nhưng thông thường các phi công vẫn có thể kiểm soát được tình huống này”.

Sau lần hạ cánh đầu tiên không thành công, chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn trong lần thử thứ hai, kết thúc hành trình bay kéo dài 1 giờ 35 phút từ sân bay Schiphol ở Amsterdam (Hà Lan). Ngay sau đó, máy bay đã bị tạm dừng khai thác để kiểm tra kỹ thuật.

Các nguồn tin nội bộ tiết lộ với trang tin The Sun rằng, những đánh giá ban đầu cho thấy có thể đã xảy ra một “sai sót trong phán đoán” tại buồng lái. Vụ việc đã được báo cáo lên Cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng không (AAIB), đơn vị chịu trách nhiệm điều tra các vụ tai nạn và sự cố nghiêm trọng liên quan đến máy bay dân dụng tại Vương quốc Anh.

Người phát ngôn của British Airways cho biết: “Máy bay đã hạ cánh an toàn. Chúng tôi đang phối hợp với AAIB trong quá trình điều tra và vì các lý do pháp lý, chúng tôi không thể đưa ra bình luận gì thêm vào thời điểm này”.

Một cuộc điều tra toàn diện sẽ được tiến hành để làm sáng tỏ nguyên nhân thực sự của sự cố nghiêm trọng kể trên.