Khoảnh khắc 2 chiếc trực thăng gặp nạn (Ảnh: PTI).

Một công dân Ấn Độ thiệt mạng và một người New Zealand bị thương sau khi 2 trực thăng va chạm trong lúc chuẩn bị hạ cánh tại khu vực núi Everest của Nepal hôm 3/11, giới chức cho biết. Các máy bay gặp nạn tại làng Pheriche, nằm ở độ cao 4.200m so với mực nước biển.

Nạn nhân người New Zealand đã được cứu, Kaman Singh Thapa Magar, quan chức đứng đầu huyện Solukhumbu, nói với Reuters. Ông Magar cho biết vụ việc xảy ra tại khu vực trên đường tới trại Mt. Everest Base Camp của núi Everest.

Khoảnh khắc 2 trực thăng đâm nhau tại khu vực "nóc nhà thế giới" (Video: CNA).

Đỉnh Everest có chiều cao 8.849m trên mực nước biển, là đỉnh núi cao nhất trên thế giới. Khu vực này thường được mệnh danh là "nóc nhà thế giới".

Hai trực thăng gặp nạn do 2 công ty tư nhân vận hành, gồm Fishtail Air và Dynasty Air.

Trong tuyên bố, Fishtail Air cho biết trực thăng của hãng đang chở những hành khách được giải cứu khỏi khu vực Everest thì gặp nạn trong lúc hạ cánh. Một quan chức của Fishtail Air cho biết công dân Ấn Độ và người New Zealand trên trực thăng là khách du lịch.

Một quan chức từ công ty Dynasty Air cho biết trực thăng của hãng chỉ chở hàng hóa.

Vụ tai nạn xảy ra trong mùa leo núi cao điểm ở Nepal, thời điểm các trực thăng đưa người đi bộ đường dài và người leo núi đến khu vực này.

Trực thăng thường được sử dụng quanh khu vực Everest, nơi không có đường bộ để đưa những người đi trekking xuống núi khi họ bị ốm hoặc kiệt sức do độ cao.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn và cảnh sát đang tiếp tục thu thập các thông tin có liên quan.