Khảo sát: 55% người Nga kỳ vọng chiến sự Ukraine khép lại vào năm 2026

Người dân di chuyển trên một con phố gần Quảng trường Đỏ (Ảnh: Reuters).

Cơ quan thăm dò dư luận nhà nước Nga VTsIOM hôm 24/12 đã công bố kết quả cuộc khảo sát. Tại buổi trình bày tổng kết cuối năm, Phó giám đốc VTsIOM Mikhail Mamonov cho biết 70% trong số 1.600 người được hỏi kỳ vọng năm 2026 là một năm “thành công” hơn đối với Nga so với năm nay. Trong khi đó, 55% người được hỏi cho rằng kỳ vọng đó gắn liền với khả năng chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine vào năm 2026.

Ông Mamonov phát biểu tại buổi trình bày: “Lý do chính của sự lạc quan là khả năng hoàn tất chiến dịch quân sự đặc biệt và đạt được các mục tiêu đã đề ra, phù hợp với lợi ích quốc gia như tổng thống đã nêu.”

Trong các cuộc khảo sát tổng kết cuối năm trước đây, VTsIOM nhấn mạnh sự đoàn kết của xã hội Nga xoay quanh Tổng thống Vladimir Putin và các mục tiêu quân sự của ông tại Ukraine, nhưng không cung cấp số liệu về tỷ lệ dân chúng kỳ vọng cuộc chiến sẽ kết thúc.

Cuộc chiến tại Ukraine, bắt đầu từ tháng 2/2022, đang bước sang năm thứ 5, và đang bước vào giai đoạn tăng tốc đàm phán, với sự tham gia của Mỹ.

Ông Mamonov nêu ra các yếu tố chính đứng sau triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình trong tương lai gần, gồm: Nga vẫn tiếp tục duy trì đà tiến, Mỹ giảm viện trợ cho Ukraine, và việc Liên minh châu Âu không thể hoàn toàn thay thế Mỹ cả về tài chính lẫn quân sự để hỗ trợ Kiev.

Ông cho biết thêm rằng sau khi các hoạt động quân sự chấm dứt, những ưu tiên hàng đầu được nhìn nhận sẽ là tái hòa nhập các cựu binh tham gia “chiến dịch quân sự đặc biệt” vào xã hội, cùng với công cuộc tái thiết các khu vực Ukraine do Nga kiểm soát, cũng như các vùng biên giới của Nga.

Điện Kremlin cho biết hôm 24/12 rằng Tổng thống Vladimir Putin đã được báo cáo về các cuộc tiếp xúc giữa các quan chức Nga với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến các đề xuất của Mỹ về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng cho Ukraine. Giờ đây, Nga sẽ xây dựng lập trường của mình.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Putin tuyên bố rằng các điều kiện hòa bình của ông bao gồm việc Ukraine phải nhượng lại khoảng 5.000km² lãnh thổ tại vùng Donbass mà nước này vẫn còn kiểm soát, đồng thời Kiev phải chính thức từ bỏ ý định gia nhập liên minh quân sự NATO.

Trong khi đó, Ukraine nhiều lần tuyên bố không muốn từ bỏ Donbass và sẽ không công nhận khu vực này là của Nga. Mặt khác, Ukraine cũng sẵn sàng từ bỏ mong muốn gia nhập NATO để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ Mỹ và châu Âu trong tương lai.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vào ngày 22/12 rằng các cuộc đàm phán được tiến hành với Mỹ và các quốc gia châu Âu nhằm chấm dứt chiến sự với Nga đang “rất gần với một kết quả thực chất”. Hôm 24/12, ông Zelensky kêu gọi tổ chức một cuộc gặp với Tổng thống Trump để giải quyết những vấn đề nhạy cảm nhất trong một thỏa thuận hòa bình tương lai, bao gồm vấn đề kiểm soát lãnh thổ.