Binance đã bù đắp hầu hết số tài sản hơn 6 tỷ USD bị trộm (Ảnh: Reuters).

Theo Guardian, tính đến chiều 1/11, Binance đã xử lý 4,6 tỷ USD tiền rút và 1 tỷ USD tiền gửi. Nghĩa là, sàn giao dịch này bị rút ròng khoảng 3,6 tỷ USD, tương đương 2,1% trong tổng số 171 tỷ USD tài sản mà sàn quản lý.

Khách hàng rút ròng khỏi Binance ngay khi nền tảng này mở lại sau sự cố tin tặc tấn công khiến 6,3 tỷ USD trong ví tài khoản khách hàng “bốc hơi”. Binance cho biết họ đã bù đắp được 90% số tiền bị mất trộm.

Sự cố xảy ra hôm 29/10 có thể coi là vụ trộm lớn nhất trong lịch sử.

Ban đầu, Binance đóng băng các lệnh rút tiền để điều tra vụ tin tặc xâm nhập, nhưng đến ngày 1/11, sàn thông báo bắt đầu quá trình mở lại theo từng giai đoạn.

Sàn giao dịch tiền mã hóa này nói với khách hàng rằng các điều kiện thị trường đã ổn định và đội ngũ của họ đang “kiểm tra nghiêm ngặt các mạng lưới và tài sản còn lại”.

Trong giai đoạn đầu tiên, Binance đã khôi phục tính năng rút tiền cho 15 mạng lưới và tài sản, bao gồm Ethereum cũng như một số tài sản khác trên blockchain BNB Smart Chain. Sau đó vào ngày 1/11, hoạt động giao dịch các đồng tiền Dogecoin và Avalanche cũng được khôi phục.

Ông Richard Teng, đồng Tổng giám đốc điều hành của Binance, tuyên bố công ty “cam kết sẽ chi trả 10% còn lại” và người dùng sẽ không phải chịu bất kỳ tác động tài chính nào từ vụ tấn công mạng.