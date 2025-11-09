Italy hối thúc Mỹ trả lương cho nhân viên làm việc trong căn cứ quân sự

Tiêm kích Mỹ cất cánh từ căn cứ Aviano (Ảnh: Reuters).

Rome đang đàm phán với giới chức Mỹ để giải quyết vấn đề này, Bộ Ngoại giao Italy cho biết hôm 8/11.

Khoảng 2.000 nhân viên người Italy không thuộc quân đội, chủ yếu làm việc tại căn cứ Không quân Aviano và căn cứ Lục quân Vicenza ở đông bắc Italy, đã không nhận được lương tháng 10, dù họ được tuyển dụng theo hợp đồng lao động Italy, Bộ Ngoại giao cho biết.

Tuy nhiên, những lao động Italy làm việc tại các căn cứ Hải quân Mỹ lại được trả lương đúng hạn, vì Hải quân áp dụng quy định khác với Lục quân và Không quân.

Tại Mỹ, đợt đóng cửa chính phủ kéo dài kỷ lục này đã khiến hàng triệu nhân viên liên bang không nhận được tiền lương, làm đình trệ các chương trình hỗ trợ lương thực thiết yếu và gây gián đoạn hoạt động hàng không, cùng nhiều tác động khác.

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani kêu gọi Washington và Đại sứ quán Mỹ tại Rome hành động nhanh chóng, bất kể thời điểm chính phủ Mỹ mở cửa trở lại.

“Bộ Ngoại giao Italy đã gửi đề nghị tới Đại sứ quán Mỹ tại Rome, và phía đại sứ quán xác nhận rằng Lục quân và Không quân Mỹ đang phối hợp với Lầu Năm Góc xem xét khả năng sử dụng ngân quỹ riêng để trả lương cho các nhân viên Italy", thông báo cho hay.

Cuối tháng trước, Đức đề nghị tạm ứng lương cho các nhân viên dân sự Mỹ đang làm việc tại các căn cứ quân sự ở Đức trong bối cảnh chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa một phần.

Theo số liệu mới nhất, có khoảng 11.000 nhân viên dân sự thuộc Lầu Năm Góc đang làm việc tại Đức để hỗ trợ cho 35.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại nước này. Nếu được thông qua, Đức kỳ vọng Mỹ sẽ hoàn trả số tiền sau khi chính phủ được mở cửa trở lại.