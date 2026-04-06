Israel tuyên bố hạ sát chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Iran

Khói bốc lên sau trận tập kích của Israel vào Li Băng trong bối cảnh xung đột leo thang ở Iran (Ảnh: Reuters).

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 6/4 thông báo lực lượng không quân đã “loại bỏ” ông Asghar Bagheri, Chỉ huy Đơn vị Đặc nhiệm của Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran kể từ năm 2019, trong một cuộc tấn công vào thủ đô Tehran của Iran.

Đây là chỉ huy mới nhất trong số nhiều quan chức cấp cao thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), quân đội Iran và nhóm bán quân sự Basij thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2.

Quds là lực lượng chuyên tiến hành các hoạt động ở nước ngoài như một phần của IRGC.

“Ông Bagheri đã nắm giữ một loạt các vị trí cấp cao trong Lực lượng Quds, trong đó ông đã thúc đẩy nhiều nỗ lực và tham gia vào các cuộc tấn công nhắm vào người Israel và Mỹ trên toàn thế giới”, IDF cho biết.

“Dưới sự chỉ huy của ông, đơn vị này đã tiến hành các hoạt động nhắm vào binh lính IDF trên biên giới Syria - Israel và đẩy mạnh việc chuyển giao vũ khí từ Iran vào Israel”, IDF nêu rõ.

Tuyên bố về vụ hạ sát ông Bagheri được Israel công bố ngay sau vụ hạ sát một quan chức an ninh cấp cao khác ở Iran.

Theo một tuyên bố của Iran, Thiếu tướng Majid Khademi, người đứng đầu Cục Tình báo của IRGC, đã bị sát hại vào rạng sáng 6/4.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào bất kỳ ai “đe dọa đến nhà nước Israel”, bao gồm cả tân Lãnh tụ Tối cao của Iran.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục truy đuổi bất kỳ ai đe dọa đến nhà nước Israel... Chúng tôi sẽ truy đuổi, tìm ra và vô hiệu hóa họ", người phát ngôn IDF Effie Defrin cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, ngày 5/4 tuyên bố lực lượng Israel sẽ “truy đuổi và hạ sát” các lãnh đạo Iran và nhắm mục tiêu vào tài sản chiến lược của Iran nếu những cuộc tấn công tên lửa vào Israel tiếp tục diễn ra.

“Chừng nào các cuộc tấn công tên lửa còn tiếp tục nhắm vào dân thường Israel, Iran sẽ phải trả giá đắt, bị làm cho suy yếu và cuối cùng làm tê liệt cơ sở hạ tầng quốc gia cũng như năng lực hoạt động”, ông Katz cho biết.

Trong những ngày gần đây, Israel, cùng với Mỹ, đã tấn công các cơ sở thép và hóa dầu của Iran, cáo buộc rằng nguồn lực từ các lĩnh vực này được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran sử dụng để tài trợ cho việc sản xuất vũ khí.