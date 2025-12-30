Israel trao giải thưởng cao quý hàng đầu cho Tổng thống Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29/12 tuyên bố sẽ phá vỡ truyền thống kéo dài hàng chục năm để vinh danh một người không phải công dân Israel.

Phát biểu sau cuộc gặp với ông Trump tại Florida, ông Netanyahu cho biết quyết định này phản ánh tình cảm của người dân Israel nhằm bày tỏ sự trân trọng đối với sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ dành cho đất nước này.

“Tổng thống Trump đã phá vỡ rất nhiều thông lệ, khiến nhiều người ngạc nhiên, rồi sau đó họ nhận ra rằng có lẽ cuối cùng ông ấy đã đúng. Vì vậy, chúng tôi cũng quyết định phá vỡ một thông lệ, hoặc tạo ra một thông lệ mới, đó là trao Giải thưởng Israel cho ông Trump", ông Netanyahu nói với báo giới.

Ông Netanyahu từng gọi ông Trump là “người bạn vĩ đại nhất từ trước tới nay của Israel” hồi tháng 10, lời khen được đưa ra sau khi tổ chức vũ trang Hamas trả tự do cho 20 con tin còn sống cuối cùng bị bắt trong các vụ tấn công ngày 7/10/2023, theo thỏa thuận hòa bình Gaza do ông Trump và ê-kíp của ông làm trung gian.

Nhà lãnh đạo Israel cho biết, việc trao giải cho ông Trump phản ánh tình cảm của người dân nước này dành cho Tổng thống Mỹ.

Thông thường, Giải thưởng Israel chỉ dành cho công dân hoặc cư dân Israel, với ngoại lệ duy nhất là hạng mục dành cho “đóng góp đặc biệt cho dân tộc Do Thái”.

Người không phải Israel duy nhất khác từng nhận giải theo diện này là nhạc trưởng Ấn Độ Zubin Mehta, vào năm 1991.

Ông Trump nói rằng giải thưởng này “thực sự bất ngờ và rất đáng trân trọng”, đồng thời ám chỉ rằng ông có thể bay tới Israel để tham dự lễ trao giải trong thời gian tới.